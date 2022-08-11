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Путин отправил на Донбасс глав МВД, ФСБ и Медведева

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  • 11.08.2022, 22:01
  • 11,088
Путин отправил на Донбасс глав МВД, ФСБ и Медведева

Медведев провел совещание с главарями «ЛДНР».

Президент России Владимир Путин отправил на оккупированный Донбасс руководство силовых ведомств

Об этом сообщает Telegram замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, по поручению Путина в оккупированном Луганске прошло совещание с участием главарей «ЛДНР» Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, российского генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и куратора по Донбассу Сергея Кириенко.

Медведев отметил, что обсуждалась «гармонизация законодательства» с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, а также якобы восстановление инфраструктуры, ремонт больниц и социальная поддержка.

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