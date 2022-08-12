Медики назвали один из самых полезных для печени продуктов 1 12.08.2022, 10:42

5,224

Его можно съесть в любой прием пищи.

Из-за нездорового образа жизни в клетках печени человека может начать откладываться жир. Диетолог рассказала, что творог способен нивелировать этот эффект, пишет medicina.ua.

Врач-диетолог объяснила, что в составе творога есть аминокислота метионин, которая благотворно влияет на печень и способствует уменьшению жира в ней. Она добавила, что творог улучшает метаболизм клеток печени.

Эксперт рекомендует ежедневно употреблять минимум 50 граммов творога. Его можно съесть в любой прием пищи, в зависимости от времени дня вес продукта нужно варьировать: на завтрак достаточно 50 граммов, на обед и ужин порцию можно увеличить до 100 граммов.

Творог полезен не только своей пробиотической активностью, но и мочегонным эффектом. В условиях стресса организм накапливает воду. Это приводит к отекам не только внешним (лицо, ноги), но и более опасным – внутренним, которые давят на органы и мешают им хорошо восстановиться и начать полноценно работать. Кроме этого, творог содержит легкоусвояемый белок, который после излишнего потребления продуктов животного происхождения даст ценные микроэлементы организму и не вызовет защитную реакцию после переедания в виде белкового неусвоения. Еще творог содержит очень ценные для организма витамины В1, В2, РР, С, и кальций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».