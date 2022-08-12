Роковая ошибка Путина 8 12.08.2022, 12:21

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План Кремля в Украине провалился в том числе и из-за просчетов президента РФ.

Планы Кремля по оккупации Украины начали проваливаться из-за жесткого сопротивления ВСУ на юге и просчетов Владимира Путина. Кремлевский автократ перед вторжением рассчитывал на то, что Запад устанет помогать Украине до августа и позволит россиянам сломить сопротивление страны-соседа. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает The Guardian.

Британский политик отметил, что России вряд ли когда-нибудь удастся захватить Украину. Он подчеркнул, что это очень хорошо заметно по изменению планов Кремля, который изначально предусматривал «молниеносную трехдневную операцию».

«Их вторжение значительно замедлилось и постоянно менялось до такой степени, что они теперь сосредоточены только на юге и востоке, а это очень далеко от той трехдневной так называемой «специальной операции». Президент Путин надеялся на то, что в августе, через несколько месяцев, нам всем надоест конфликт, и международное сообщество разойдется по разным направлениям. Что ж, сегодняшний день является доказательством противоположного», – сказал Уоллес.

Ранее министр обороны Великобритании объявил, что Соединенное Королевство удвоит количество направляемых в Украину РСЗО.

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