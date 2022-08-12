США направили в Европу десантную дивизию для усиления НАТО 4 12.08.2022, 18:22

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Возвращаются через 80 лет.

США усиливает восточные границы НАТО, направляя в эти регионы десантную дивизию, известную как «Клокочущие орлы».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу странице Миссии США при НАТО.

После обещания министра обороны США Ллойда Остина, в ряд стран НАТО направляют дополнительные войска. В Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию направят 2400 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии.

«Через 80 лет возвращается в Европу воздушно-десантная дивизия, известная как «Клокочущие орлы». Это происходит, чтобы защитить восточный фланг НАТО, успокоить наших союзников и сдержать наших противников», — говорится в сообщении.

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