Сгорел самолет: новые снимки разгрома на аэродроме под Гомелем 13.08.2022, 8:23

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На кадрах со спутника хорошо заметны следы на взлетно-посадочной полосе и сожженная растительность.

При взрыве, 11 августа, на белорусском военном аэродроме «Зябровка» в Гомельской области, очевидно, горел самолет. Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки с места событий.

Военный аэродром в Гомельской области активно используется российскими оккупантами в качестве собственной военной базы для осуществления огневого воздействия по территории Украины. По данным разведки, там страна-агрессор разместила ракетные комплексы С-300 и С-400 и боеприпасы.

«Новые спутниковые снимки, от 12 августа 2022 года, аэродрома «Зябровка» на юге Республики Беларусь, на котором на этой неделе произошло несколько взрывовю На сегодняшних изображениях можно увидеть следы поджогов от недавнего взрыва на главной взлетно-посадочной полосе, а поблизости видна сожженная растительность», - говорится в сообщении Maxar Technologies.

В Беларуси в ночь на 11 августа были слышны звуки взрывов и видны вспышки на аэродроме «Зябровка». С 00:30 11 августа на военном объекте было не менее восьми вспышек.

Уничтожены, в частности, российский радиолокатор подсветки и наводки для ЗРК. Также был уничтожен танк Т-72 и боекомплект – около 10 снарядов.

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