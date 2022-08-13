Ученые дали каждому возможность услышать, как его голос будет звучать на Марсе

Ученые дали каждому возможность услышать, как его голос будет звучать на Марсе1
- 13.08.2022, 9:02
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Специальный сервис появился на сайте NASA.
Данные о марсианской атмосфере и о том, как распространяются в ней звуки, собранные марсоходом Perseverance, помогли исследователям из NASA создать программу, которая может воспроизвести, как ваш голос будет звучать на Марсе.
Чтобы это узнать, достаточно просто перейти в раздел «Звуки Марса» на сайте NASA, найти там вкладку «Вы на Марсе», а затем нажать и удерживать кнопку, чтобы записать свое приветствие. Потом загрузите аудиофайл, чтобы услышать, как звучит ваш голос на Марсе.