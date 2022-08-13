Ученые рассказали, что будет, если часто есть картофель фри 13.08.2022, 10:07

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В масштабном исследовании было задействовано около 4,5 тысяч человек.

Ученые провели масштабное исследование, в котором было задействовано около 4,5 тысяч человек. Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Об этом пишет Eat This.

В статье говорится, что употребляя картофель фри чаще двух раз в неделю, люди повышают риск преждевременной смерти в два раза.

Главная опасность блюда — большое количество растительного масла. Причем в заведениях его меняют гораздо реже, чем хотелось бы.

Таким образом картофель накапливает огромное количество канцерогенов, что крайне плохо для сердечно-сосудистой системы, поскольку риск развития инфаркта и инсульта увеличивается в несколько раз.

Кроме того, «побочные эффекты» в результате переваривания жареной пищи включают тошноту, диарею, вздутие живота и спазмы.

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