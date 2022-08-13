МИД Литвы направил Беларуси ноту протеста из-за закрытия литовской школы 2 13.08.2022, 11:17

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Школа в Пелесе действовала с 1992 года.

Министерство иностранных дел Литвы в пятницу выразило протест в связи с приостановкой деятельности литовской школы в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство указывает, что направило в посольство Беларуси в Вильнюсе официальную ноту, в которой выражается «протест против действий белорусских властей, направленных на закрытие литовской средней школы в Пелесе, которая содержится на деньги литовских властей литовским государством».

«Эти действия являются продолжением целенаправленной деятельности белорусских властей по ликвидации литовского образования в Беларуси и нарушают двусторонние соглашения между Литвой и Беларусью, а также международные конвенции, устанавливающие право представителей национальных меньшинств на обучение на родном языке», — указывает МИД.

Как сообщает DELFI со ссылкой на Министерство образования, науки и спорта Литвы, ранее при осмотре школы недостатков не находили.

«Нам известно, что вчера сотрудники пожарной инспекции посетили и зафиксировали возможные нарушения в средней школе Пелесы. Внесено предложение приостановить деятельность школы до устранения выявленных недостатков. Обращаем внимание, что во время предыдущих посещений должностные лица таких недостатков не обнаружили», — заявили в ведомстве.

Напомним, 12 августа стало известно, что по результатам «проверки МЧС» Пелясскую среднюю школу закрывают.

Отметим, что в сюжете телеканала СТВ, посвященного закрытию школы, не скрывали отношения к такому решению.

«Пелясская средняя школа полностью финансируется правительством Литвы. Здесь белорусские дети обучались на литовском языке, а заодно впитывали зарубежные веяния. Слово «Дружба» такими большими буквами на входе в школу сегодня как насмешка. Литва еще до санкций первой начала вставлять палки в колеса отечественной экономики, там снимают и сжигают наши государственные флаги, а белорусский санаторий в Друскининкае полгода штормило. Да и сейчас наши дети не могут попасть туда на оздоровление — Литва не дает визы, плевать им на детей. Тогда почему белорусские школьники у себя на родине должны учиться в литовской школе, да еще и не в безопасной?», — заявили в эфире телеканала.

С закрытием школы в Пелесе, в Беларуси осталась только одна литовская школа — в Рымдюнах.

Школа в Пелесе была первой литовоязычной в Беларуси, она открылась в 1992 году, в последний год там учились более 120 детей, в штате — 23 педагога, 11 — граждане Литвы. Это частное учреждение образования, с момента открытия и до сих пор школу финансирует Министерство образования Литвы. В апреле, когда стало известно о прекращении обучения на литовском языке, ведомство пригрозило прекратить выделять средства на школу, если решение не будет отменено.

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