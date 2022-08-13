В Украину прибыли первые четыре САУ Zuzana 2 из Словакии 2 13.08.2022, 17:28

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Самоходные артиллерийские установки уже находятся в распоряжении ВСУ.

Словакия передала Украине первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет unian.net.

По его словам, САУ уже находятся в распоряжении украинских военных.

- Они готовы к использованию и защите от российских агрессоров, - подчеркнул Надь.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил прибытие САУ.

- САУ Zuzana 2 доехали в Украину. 155-мм калибр для очистки территории Украины от нечисти с триколором", - написал он.

Что известно о Zuzana 2

САУ Zuzana 2 является модернизацией предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Их передали в армию в 2021 году для замены предыдущего поколения.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня САУ способна разворачиваться на все 360 градусов. Для ее обслуживания необходимо три человека, в то время как в прошлой модификации - четыре.

Помимо этого гаубица обладает автоматом заряжания, позволяющим вести огонь в режиме MRSI - несколько ракет попадут по одной цели одновременно.

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