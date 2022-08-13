В России возник ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз

В России возник ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз2
- 13.08.2022, 20:17
Россияне опасаются ограничений на въезд в ЕС.
В России зафиксирован ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз на фоне появляющейся информации о будущих визовых ограничениях для граждан РФ. За последние две недели число заявителей выросло на 40%. Об этом пишет российское издание Коммерсантъ со ссылкой на источники на туристическом рынке.
По их словам, каждый второй клиент пытается оформить визу впрок, в основном для поездок с детьми в Европу на период осенних каникул.
По оценкам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, сейчас поток россиян в Европу восстановился на 5–10% от уровня, который был до российского вторжения в Украину.
В одной из российских компаний рассказали, что чаще всего граждане РФ обращаются за визами Швеции, Финляндии, Франции, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Венгрии, Австрии и Греции.
Напомним, 9 августа Эстония призвала не выдавать туристические визы россиянам.
С таким же призывом в тот же день выступила и премьер Финляндии.
10 августа СМИ сообщали, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам начали обсуждать в ЕС. Запрет может войти в новый, седьмой, пакет санкций против России.