Залужный: Пятая часть подразделений армии РФ в Украине разгромлена 6 13.08.2022, 20:30

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Активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что пятая часть подразделений вооруженных сил РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Об этом Залужный сообщил в телефонном разговоре главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли, пишет liga.net.

- В ходе сегодняшнего телефонного разговора в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне. Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе – пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена, – подтвердил Залужный.

Главком ВСУ проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке и, в частности, подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта.

- Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам, – сказал Залужный.

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