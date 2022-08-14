Задержание террориста Гиркина в Крыму: эксперт рассказал о спецоперации ФСБ 7 14.08.2022, 8:55

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Появилась информация о том, что экс-главарь боевиков «ДНР» уже на свободе.

Бывшего главаря пророссийских боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина, которого 12 августа якобы задержали спецслужбы РФ в оккупированном Крыму, попустили в Херсонскую область. Об этом в эфире «Фейгин Live» заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, Стрелкова-Гиркина сотрудники ФСБ в Крыму уже отпустили.

В свою очередь Марк Фейгин озвучил предположение, что экс-главарь пророссийских боевиков в Донецке отправился в Херсонскую область, где, по некоторым данным, должен возглавить оборону, а потом — и контрнаступление российских оккупантов. По мнению адвоката, появление Гиркина в Крыму может быть частью операции ФСБ, цель которой — поднять боевой дух российских оккупантов в Украине.

Арестович подчеркнул, что изначально украинское общество очень обрадовалась, что против Стрелкова начали репрессии фактически его же сослуживцы.

«Но по некоторым данным его отпустили. Но это нужно уточнить. И пропустили воевать в Херсонскую область», — сказал советник Офиса президента Украины.

Он добавил, что украинцы имеют шанс увидеть этого «героического человека где-нибудь под Снегуровкой, идущего в атаку».

Напомним, несколько часов назад российские СМИ распространили информацию, что спецслужбы РФ задержали Стрелкова-Гиркина в оккупированном Крыму. Экс-полковник ФСБ, по данным соцсетей, пытался добраться на Херсонское направление по поддельному паспорту, который был выдан на имя Сергея Рунова.

Ранее Игорь Стрелков-Гиркин восхищался точностью украинской артиллерии и называл российскую армию «зоопарком». По словам экс-полковника ФСБ, армия Украины создала специальную группировку, которая эффективно уничтожает наиболее важные объекты ВС РФ на передовой.

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