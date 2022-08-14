В белорусской базе б/у автомобилей обнаружили серьезные недостатки 1 14.08.2022, 9:19

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Журналисты протестировали нововведение.

На днях запустили базу данных б/у автомобилей на портале электронных услуг. Можно проверить, находится ли машина в розыске, когда она проходила техосмотр, какой в тот момент был пробег. Информация не самая важная при выборе авто на вторичном рынке, тем не менее кто-то может найти ее полезной. Мотив внедрения базы данных очевиден — сделать рынок б/у машин более прозрачным. Давайте посмотрим, насколько получается достигнуть этой цели, пишет onliner.by.

Что за база?

Общую информацию о базе можно найти на сайте Единого портала электронных услуг ОАИС (общегосударственной автоматизированной информационной системы). Если кратко, в одном месте объединили базы ГАИ, «Розыска», «Белтехосмотра» и Белорусского бюро по транспортному страхованию. Информацию можно узнать по VIN. Стоимость — около 3,3 рубля.

Мы решили не просто проверить первую попавшуюся машину, используя ее VIN, а сравнить две платные платформы: новую белорусскую государственную и работающую уже несколько лет российскую частную. Так можно понять, чего новинке не хватает. Подчеркнем, стоимость услуги примерно одинакова.

Пример для эксперимента

В качестве подопытного выступает продаваемый столичным автохаусом Hyundai Santa Fe 2009 г. в. за почти 13 000 долларов (в эквиваленте). «Автомат», 2,2-литровый дизель, 195 000 км пробега — так указано в объявлении.

Также продавец сообщает: «Автомобиль пригнан из Германии в 2011 году. Один владелец. Все сервисные книжки. Два ключа. Сделано полное ТО. Пройден техосмотр. Сделана дополнительная антикоррозийная обработка кузова. Гаражное хранение. Расход 7/8 литров на 100 км. Автомобиль находится на территории авторынка „Малиновка“».

Машину мы выбрали неслучайно: именно такую модель сейчас ищет реальный клиент автоподбора и именно этот конкретный кроссовер, как оказалось, можно найти и в белорусской, и в российской базах.

База РБ

Для начала обратимся к отечественной. Нужно зарегистрироваться на сайте ОАИС. После нехитрой операции (достаточно ФИО, электронной почты и номера телефона) предлагают пройти по пути «Доступные услуги» — «ГАИ, транспорт» — «Предоставление систематизированных сведений об автомобиле» — «Заказать». Далее появится окно со способом оплаты.

После внесения 3,36 рубля появляется окно для ввода VIN. Одновременно на почту приходит оповещение об оплате услуги.

Информация разделена на четыре колонки: сведения о ТС, о розыске, о страховании, диагностические сведения. Если нажать кнопку «Печать», весь набор данных предложат скачать на одном листе в формате PDF.

Вот какую информацию насчет Santa Fe удается раздобыть: сведения о ТС отсутствуют (то есть даже модель, тип кузова и год выпуска не показаны), в розыске не значится, страховки нет. И все же какие-то данные есть: в марте этого года машина заезжала на гостехосмотр, там пометили пробег в 400 000 км. А в объявлении указано 195 000. Еще один важный факт (тоже получен после ТО) — нет истории работы в такси.

Больше белорусская база по этому конкретному Santa Fe подсказать ничего не может.

Насколько зафиксированный в базе пробег в 400 000 км правдив? Сказать сложно. Для сравнения приведем скриншот проверки другого Santa Fe — 2008 г. в. В объявлении указано 179 000 км, в базе — 0 км при гостехосмотре, пройденном в мае 2015 года. Странно, не правда ли?

Теперь заглянем в российскую базу «Автотека»

Первый Hyundai (2009 года) прибыл в нашу страну из России, поэтому сведения о нем остались и в российских базах. Их существует несколько, автоподборщики зачастую используют не один инструмент. Говорят, для профессионального юзера важно, чтобы можно было купить пакет — так выходит дешевле при частых запросах. У белорусской базы такой возможности нет (пока).

«Данные о розыске, о прохождении гостехосмотра, о сроке действия разрешения на допуск и о зафиксированном на диагностической станции пробеге практически бесполезны, — рассказали специалисты Autopodborminsk.by. — Во время техосмотра пробег записывают со слов, в лучшем случае зафиксируют по показаниям одометра. Но далеко не факт, что эти цифры соответствуют действительности, то есть реальному, не смотанному пробегу. Данные о техсостоянии авто актуальны лишь на дату прохождения ТО, ведь уже на следующий день с машиной может случиться что угодно. Действительно полезная информация — о работе в такси».

А вот в российской базе есть сведения, на которые действительно можно опереться. Во-первых, имеются фото из предыдущего объявления — можно определить, был ли автомобиль бит, перекрашивали ли его. Во-вторых, указан пробег, упомянутый в последнем объявлении. В случае с Hyundai — 165 000 км. Важен и номер двигателя, его объем и мощность (случалось, что вместо 1,4 в объявлении нарочно указывали 1,6 либо вместо 120 л. с. — 190 «лошадей» в дизельных Volvo 2,0), а также тип ТС (бывали случаи, когда грузовые каблучки-«почтовики» продавали под видом легковушек).

Далее видны ограничения на регистрацию (актуально, если продавец — должник перед государством), информация об аресте и залоге (историй об изъятых у добросовестных покупателей залоговых авто просто масса). Следом видим очень важные данные — о предыдущих хозяевах. Вразрез с текстом объявления о продаже Santa Fe база выдает информацию не об одном, а о четырех владельцах. Причем есть пометка с намеком на перекупов — «Период владения меньше 1 месяца». Тут же можно найти данные о количестве ранее поданных объявлений о продаже.

Также можно узнать о ДТП, расчетах стоимости ремонта и страховых выплатах (для оценки серьезности повреждений). В придачу к упоминанию о службе в такси есть и сведения о работе в каршеринге. Очень важен список обращений к дилеру — история эксплуатации. Можно выяснить, при каком пробеге какая проблема возникла у той или иной машины. Эта информация не должна быть секретной, если мы стремимся к прозрачности рынка, однако белорусские дилеры ею не делятся, ссылаясь на конфиденциальность.

Российская база обращает внимание на странность в истории Hyundai: в сентябре 2016 года во время ТО был указан пробег 170 200 км, а следующей весной — уже 165 000.

В базе РФ есть и другие данные, однако специалисты по подбору называют их менее полезными по сравнению с приведенными выше.

Резюмируем. Для того чтобы рынок вторички был действительно прозрачным, в базе должны быть следующие сведения:

количество владельцев;

залоги/ограничения (юридическая чистота);

страховые выплаты (с обстоятельствами всех случаев и расчетом);

информация от дилера о техобслуживании;

история объявлений о предыдущих продажах (с ценой, пробегом и описанием состояния от продавца).

Пока белорусская база не может похвастаться этой информацией. Не исключено, что со временем она будет пополняться действительно полезными данными.

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