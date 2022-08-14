Стало известно, какая погода придет в Беларусь на следующей неделе 14.08.2022, 10:17

Солнце беспрепятственно будет нагревать атмосферу.

Вторая декада августа отметится теплой, временами жаркой погодой. Гроз и дождей ожидается немного, будет малооблачно — а значит, солнце беспрепятственно будет нагревать атмосферу. Температурный фон ожидается на 3−6 градусов выше климатической нормы. О прогнозе на 15−21 августа на телеканале ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели скажется влияние области высокого атмосферного давления, на фоне которого пройдут малоактивные атмосферные фронты. Они принесут переменную облачность и небольшие кратковременные дожди. Ветер восточный, ночью слабый, днем умеренный. Влажность до 70%. Утром слабые туманы, видимость до километра. Ночью от +15°С до +20°С. Днем в понедельник, 15 августа, +21°С…28°С, во вторник, 16 августа, +22°С…+28°С.

В середине недели погодные условия существенно не изменятся. За погоду продолжат отвечать очень теплые и влажные воздушные массы с южных широт. Ожидается преобладание переменной облачности. Возможны небольшие короткие дожди. Под утро слабые туманы. Видимость до километра. Ветер юго-восточный, слабый. Влажность до 50%. Температура в среду, 17 августа, ночью +16°С…+22°С, днем +23°С…+27°С.

В начале второй половины недели в атмосфере станет доминировать циклон с центром над Балтийским морем и связанные с ним атмосферные фронты. Ожидается увеличение облачности, пройдут небольшие, кратковременные дожди, днем сохранится большая вероятность гроз. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Влажность до 70%. Ветер южный, умеренный, при грозах порывистый. Ночью +15°С…+20°С. В дневные часы в четверг, 18 августа, +26°С…+29°С, в пятницу, 19 августа, +26°С…+30°С.

И, предварительно — в следующие выходные атмосферными процессами станет управлять область высокого атмосферного давления, по периферии которой начнут постепенно поступать более свежие воздушные массы с северо-запада Европы. Переменная облачность. Возможны небольшие дожди. Влажность до 70%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный. Ночью плюс +13°С…+17°С. Днем в субботу, 20 августа, ожидается +25°С…+33°С, в воскресенье, 21 августа, +27°С…+34°С.

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