«Это не по-мужски»: посол Украины ответил лукашенковскому Минобороны 13 14.08.2022, 13:56

4,718

Игорь Кизим

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Официальный Минск является прямым участником российской агрессии.

Посол Украины в Минске Игорь Кизим подверг критике заявление начальника Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерия Ревенко о том, что его страна не участвует в войне, пишет агентство BPN.

Комментируя слова о неготовности Киева «к конструктивному диалогу», дипломат согласился, что двусторонние отношения пусть не в ближайшем будущем, но все же придется выстраивать, однако нужно понимать, о какой «готовности» говорит официальный представитель Минобороны.

По мнению Кизима, военно-политическое руководство Беларуси понимает, что с момента, когда она «позволила российским войскам со своей территории вторгнуться в Украину, неся смерть и разрушения, слово «конструктивный» стало неуместным. «Также Минск знает, сколько российских ракет и авиабомб прилетело в Украину с территории Беларуси с использованием всей возможной инфраструктуры (об этом официально, нотами, информировалась белорусская сторона вместе с требованием прекратить это)», — отметил посол.

«Поэтому говорить о том, что мы «не участники вооруженного противостояния» ну как-то «не по-мужски» для офицера такого ранга, — считает глава украинской дипмиссии. — Это лукавство, по меньшей мере. А еще это противоречит словам Лукашенко, который в интервью «Франс Пресс» прямо сказал, что он (в его интерпретации Беларусь) не только поддерживает, но и «является прямым участником» так называемой российской «военной спецоперации».

Посол считает, что Минобороны Беларуси должно сделать «объективные выводы» и «честно доложить» руководству страны информацию о развитии ситуации на юге Украины, что поражение России неминуемо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».