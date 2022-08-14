Шоу с Гиркиным 5 Борис Бабин

14.08.2022, 18:28

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Кому и чем в России выгоден этот спектакль.

Социальные сети взорвались из-за сообщения о якобы «задержании» в оккупированном Крыму известного российского террориста Гиркина-Стрелкова во время его якобы попытки попасть в Херсонскую область в зону боевых действий.

При этом одним из «первоисточников» сообщений о «задержании Гиркина по паспорту прикрытия» на имя Сергея Рунова и о его содержании «полицией» оккупантов в Симферополе стал «злейший друг» Гиркина, другой террорист Безлер, который прислуживает на полуострове оккупантам в качестве такого себе «начальника безопасности» «Черноморнефтегаза».

Конечно, это представление увидел мир только потому, что оно было именно спектаклем. Вопрос в том – зачем это шоу было устроено. Уже сообщают, что «задержание» Гиркина может стать информационным «смогом» от оккупантов для прикрытия их текущих и будущих неудач, или же – их новых преступных замыслов.

Не буду давать этому оценку.

Также не буду смеяться над предыдущим пиарным визитом Гиркина в Крым, который был в начале февраля 2014 года, когда на теперь известный всем крейсер «Москва» террористом была доставлена «реликвия» – «христианская святыня с Афона – дары волхвов».

Поставлю вопрос иначе – кому сейчас это выгодно, кто движет Гиркиным на кровавой кремлевской шахматной доске.

Версию у меня такая.

Уже четыре месяца Гиркин является «звездой Интернета» относительно событий на фронтах российского вторжения. Количество «инсайдов», которые он выкатывает на голову «русскому глубинному народу», иногда зашкаливает.

Такое орудие пропаганды под маской «обличителя измены», во-первых, не может существовать без организованной системы источников среди российских захватчиков, а, во-вторых, не могло бы работать и три дня без мощнейшей «крыши» в Москве.

Кому же среди руководителей агрессора важны потоки «инсайдов» от Гиркина и его нынешнее «преследование»?

Ответ на самом деле на поверхности. Основным лейтмотивом преступной пропаганды этого террориста есть такая себе «немедленная потребность мобилизации» в России, без которой она фактически прогнозирует поражение путинского режима.

В то же время, как известно, именно от открытой мобилизации Кремль до сих пор уклоняется и при этом придумывает очень характерные «эрзацы», а именно преступные «добровольческие батальоны», которые в России сейчас массово формируют на региональном уровне, парамилитарные структуры вроде «казаков», «вагнеровцев», «кадыровцев», «народных милиций» и тому подобного.

Не буду публично сравнивать в деталях эту фактически массовую «махновщину» с системной и слаженной деятельностью всех вооруженных формирований Украины по защите Родины, но уверен, что разительный контраст каждый из экспертов хорошо понимает.

Бытует мнение, что якобы Кремль организационно не потянет «открытую мобилизацию», что якобы он боится «массового реагирования» от собственного населения.

Отмечу другое.

Россия является государством, что сохранило советскую модель статуса армии как структуры, которая намеренно выведена из высшей политики крайне специфическим образом.

Но если в демократических странах (таких как Украина) бесспорно нужное и целесообразное отделение армии от «большой политики» обеспечивается системой демократического властного контроля, открытой выборной власти и гражданского общества, то для авторитарных режимов такие механизмы не работают.

Поэтому армия в России контролируется двумя «фундаментальными» предохранителями – спецслужбами и системой «управленческой вертикали», которая замкнута на «серых клерков» Кремля.

Но без демократических институтов, без распределения, сменяемости и выборности власти это может работать только в относительно «мирное» время.

Если в условиях «официальной» войны и мобилизации, российские военнослужащие должны получить собственный функционал, то текущая российская властная система просто очевидно падет, как карточный домик во время артиллерийского обстрела.

И основным риском «официальной» мобилизации Кремль, очевидно, видит не собственное население или экономические последствия, а именно то, что «высшую власть» следует частично будет отдавать по уши замаранным в международных преступлениях российским военнослужащим, которые ее Кремлю уже никогда добровольно возвращать не захотят.

И хотя московская модель государственности в целом выдерживала попытки военных переворотов последние двести лет, никто в Москве почувствовать себя в шкуре Николая I, которой разгонял декабристов, или же Хрущева, который фактически чудом избавился от переворота Жукова, очевидно, не желает.

Следовательно, масштабной мобилизации категорически не хочет Кремль, а стремятся к ней именно российские военные, видя в этом уникальный шанс «перевернуть шахматную доску», а, может, и ударить ею кого-то в висок. Конечно, не от любви к Украине или к демократии, а в собственных шкурных интересах.

Эти российские военные планируют опираться на «гиперпатриотические» слои российского населения, которые будут ресурсом и «гражданским кадровым резервом» для их системы господства.

А потому шоу Гиркина, который «по странному стечению обстоятельств» направлялся именно на территорию оккупированной Херсонщины, где российские военные имеют относительную «свободу» своих кровавых рук, по сравнению не только с Россией или оккупированным Крымом, но и даже с пропитанными ФСБ и «партноменклатурой» агрессора Луганском или Донецком, может иметь очень интересных заказчиков.

Это, очевидно, «длинная партия», а потому оценку отдельных нюансов победы Украины над текущим путинским Кремлем или же над гипотетической, но настоящей хунтой российских генералов в Кремле оставлю специалистам.

Впрочем, неотвратимость нашей победы над агрессором делает такую текущую борьбу в России именно борьбой за власть, а не за Украину. И никакие новые «дары волхвов» такую реальность, конечно, никак не изменят.

Борис Бабин, «Главред»

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