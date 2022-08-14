Как бывший спецслужбист разваливает «Беларусьфильм» 4 14.08.2022, 19:35

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Зимой на Национальной киностудии появился новый заместитель директора.

Номинально ответственный за идеологию и безопасность, по факту — ответственный за поиск и зачистку «нелояльных». «Его называют «Первый отдел». Но он один там, — рассказывают «Нашай Ніве». — К нему прилипло прозвище «Адольф». Так как разрушил все, что строилось много лет. Говорят, бывший гэбист».

Появился «Адольф» на «Беларусьфильме» зимой 2022 года: в январе или в феврале, но точно еще до войны. Некоторые работники вплоть до весны не знали о его существовании — но заметили процессы, которые начались на киностудии.

Начались проверки, увольнения, появились списки людей, которым «Адольф» выписал запрет на сотрудничество с киностудией.

«Адольфа» зовут Альберт Анатольевич Сидорович. Ему 44 года. Он действительно выходец из спецслужб.

По информации «Киберпартизанов», Альберт Сидорович длительное время служил в армии, после работал в КГБ. С 2017 года Сидорович работает на разных должностях в ряде совершенно разных предприятий: от производства до консалтинга. Даже какое-то время работал в одной из минских детских больниц.

Вероятнее всего, на прошлых работах Сидорович занимался тем же, чем и на киностудии. Был поставлен «присматривать» за коллективом.

Теперь он, засучив рукава, взялся за работу на «Беларусьфильме».

Некоторых работников Сидорович вызвал к себе «посмотреть в глаза» — познакомиться, проще говоря. Говорят, что при таком знакомстве идет разговор ни о чем. Во время разговора Сидорович задает вопросы о работе и оценивает людей: не позволяет себе хамства, но с легкой улыбкой постоянно действительно смотрит в глаза.

К сожалению, разговорами и заглядыванием в глаза работа «Адольфа» не ограничивается.

Весной были составлены списки «правильных» и «неправильных» актеров. В этих списках — актеры всех театров, рассказывают изданию, некоторыми людьми из них интересовались.

«Актеров не задерживали, но на некоторых поставили крест. Что вот эти сейчас не могут принимать участия в проектах киностудии, запрещено любое сотрудничество с «Беларусьфильмом».

Ранее запрет был только на «купаловцев». Сейчас мониторят абсолютно всех актеров, отслеживают их социальные сети — смотрят, что пишут о войне. Высказывания в поддержку Украины не факт, что приведут к задержанию, но точно поставят крест на возможности сниматься на «Беларусьфильме», — рассказывают собеседники.

— Поувольняли даже людей, которые работали на «Беларусьфильме» по 20 лет. Просто за выражение мнения или участие в протестах. Поувольняли продюсеров, людей, которые занимались переводом с ленты на «цифру», специалистов по звуку…»

Проверка продолжается постоянно: выходил ли человек на протесты в 2020 году, поддерживает ли он Украину.

Если хоть где-то что-то в сетях отыщется, начинаются проблемы.

По словам собеседников, одна работница киностудии таким образом попала на 30 суток — якобы за распространение экстремистских материалов. Сначала женщине дали 15 суток, после накинули еще столько же. После выхода она уехала из Беларуси.

Издание связалась с этой женщиной, но та отказалась от любых комментариев по поводу «Беларусьфильма», ответила только, что в другую страну «уехала работать».

«Сейчас ходят слухи, что в страну не может вернуться одна из продюсеров киностудии. Якобы грозит уголовка за коррупцию. Точной информации нет, но ходят слухи, что, если вернется, то сядет на 15 лет. Ведь «ее очень ждет Альберт», — рассказывают изданию.

Если человек устраивается на работу в киностудию, Сидорович также проверяет кандидатуру потенциального работника.

То же самое, когда собирают творческую группу на съемки фильма. Все кандидатуры — от уборщицы или рабочего до оператора — должны быть утверждены «Адольфом». Директор съемочной группы пишет заявление на имя Сидоровича, после получает ответ: кого можно брать, кого нельзя.

Как Альберт Сидорович решает, кто считается лояльным, а кто нет, точно неизвестно. По слухам, он связывается с Министерством культуры, где ему подсказывают.

«Сейчас по киностудии ходишь с чувством, что на тебе красная точка. Абстрагироваться невозможно, работать тоже. Понимаешь, что стены имеют уши. Говорить нельзя ничего: слово «война» под запретом. Высказывать свое мнение тоже опасно, так как есть «Адольф», который контролирует все. И есть люди, которые ему передадут твои слова. Их немного, но они есть, — рассказывают изданию.

— По ощущениям, большинство работников «Беларусьфильма» не поддерживает то, что сегодня происходит. Но люди просто начали молчать».

«Контролеры» за лояльностью сейчас есть на многих предприятиях. «Заместитель гендиректора по безопасности и кадрам» — обычно так звучит эта должность. На «Гродно Азоте» ее занимает Олег Живушко, ранее работавший в КГБ. Он был причастен к составлению списков на увольнение из тех, кто входил в независимый профсоюз.

На БМЗ поставлен Александр Янгуразов — бывший начальник Жлобинского КГБ, на МАЗ — полковник КГБ Сергей Демин.

Аналогичная должность появилась после выборов в университетах — проректор по безопасности и кадрам. В БГУ за это ответственный Ярослав Черкасский, в БНТУ — Владимир Захаревич, в БГУИРе — Игорь Азаров. Их задачи — следить, чтобы среди студентов и преподавателей не было протестных настроений, а замеченных в таком — отчислять или увольнять.

Что же снимает тем временем Беларусьфильм? Например, антипольский художественный фильм «Мы едины» (пишут, что действия в нем будут проходить в 1925 году, во времена польской оккупации). В планах также совместное кино с Узбекистаном — «Казбек», о герое Советского Союза Мамадали Тапвалдыеве. «Военный экшн» — как его громко презентуют. Киностудия стала теперь и организатором фестиваля «Лістапад», который раньше проводила организация «Арт Корпорейшн».

А лента «Купала» так и не дошла до кинотеатров.

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