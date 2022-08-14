ВСУ отбили штурмы россиян на трех направлениях 14.08.2022, 19:59

Атаки оккупантов закончились потерями и отступлением.

Украинские защитники отбили штурмы россиян на Славянском, Краматорском и Авдеевском направлениях, однако в направлении Бахмута оккупанты имели частичный успех.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 воскресенья, 14 августа, на 172-й день с начала полномасштабного вторжения России.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении находится четыре батальонных тактических групп противника. Продолжается ротация указанных подразделений.

Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Сеньковки Черниговской области и Старикового, Атынского и Журавки Сумской области.

На Харьковском направлении противник продолжает обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Уды, Борщевая, Золочев, Безруки, Новое, Ртищевка, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Мосьпаново, Коробочкино, Пришиб, Байрак и Чеполь.

Нанес авиационные удары возле Перемоги, Питомника и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Грушувахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Курульки, Протопоповки и Норцовки.

Украинские воины отразили штурм в направлении Долины.

На Краматорском направлении враг задействовал танки и РСЗО для обстрелов районов Верхнекаменского, Серебрянки, Спорного, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Переездного.

Предпринял попытку ведения разведки позиций украинских войск в районе Серебрянки, потерпел огневое поражение и ретировался. С тем же результатом завершилась попытка разведки боем в направлении Веселого.

Противник рискнул пойти на штурм неподалеку от Спорного и Ивано-Дарьевки. Закончилось все для оккупантов потерями и отступлением

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы возле Константиновки, Бахмута, Соледара, Шумов, Яковлевки, Кодемы, Вершины. Также враг нанес авиаудары неподалеку от Соледара, Яковлевки и Кодемы.

Украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили разведгруппу противника в направлении Соледара.

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцево, понесли потери и отошли. В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех.

На Авдеевском направлении враг обстрелял из разнокалиберной артиллерии районы Авдеевки, Невельского, Песков, Водяного, Карловки и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Красногоровки.

Противник вел штурмовые действия по направлениям Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии возле Константиновки, Орехова, Павловки и еще десяти населенных пунктов. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоселки, Новоандреевки и Щербаков. Враг продолжает ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня.

Оккупанты вели безуспешные наступательные бои в направлениях Павловки и Времовки.

На Южнобужском направлении противник обстрелял из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Оленевка, Мирное, Широкое, Поляна, Павло-Марьяновка, Красная Долина, Киселевка, Терновка, Большое Артаково, Белая Криница, Ивановка, Потёмкино и Трудолюбовка. Задействовал авиацию для ударов возле Белогорки и Большого Артакового. Вел воздушную разведку БПЛА.

В готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования Калибр.

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