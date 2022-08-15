Есть ли научное обоснование у примет? 15.08.2022, 9:07

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Оказывается, многие из них так или иначе связаны с нашим здоровьем.

К народным суевериям все относятся по-разному: кто-то смеется над их «дремучестью», другие тайком сплевывают через левое плечо, если дорогу перебежит черный кот.

Врачи не относятся ни к первым, ни ко вторым, потому что знают, что многие из примет, основанные на многолетних наблюдениях, в итоге получили научные или медицинские обоснования, а значит отчасти не лишены логики и смысла.

В какой степени можно доверять народной мудрости, наши коллеги из издания «Доктор Питер» обсудили с врачом, патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой.

Зашиваешь вещь — ребенок в пуповине запутается

Беременным было запрещено любое рукоделие: наши пра-пра-пра-бабушки боялись, что так они «зашьют» ребенку путь в наш мир. По сути, так повитухи оправдывали неудачные роды. Но если вспомнить, в каких условиях жили будущие мамы, понимаешь, что все не так просто.

«Днем все, включая беременных работали, — напоминает врач. — Рукодельничать можно было только вечером. Из освещения — лучина, места в избе мало: шить и вязать приходилось, согнувшись в три погибели».

В итоге совокупность факторов: угарный газ от лучины, духота и неудобное положение — провоцировали гипоксию плаценты и матки, а ребенок, который начинал из-за этого активнее шевелиться, чтобы усилить приток кислорода, рисковал запутаться в плаценте. Сегодня же эта примета скорее напоминание женщинам, чтобы они были осторожнее.

Кошки — лечат и ложатся на больное место

Обладают ли пушистые питомцы экстрасенсорными способностями и являются ли целителями, обсуждать не будем. А вот тому, что они безошибочно ложатся туда, где что-то не в порядке, есть очень разумное объяснение: котики любят теплые места.

«Температура кожи над очагом воспаления или местом повреждения тканей обычно выше из-за притока крови, — объясняет Елена Парецкая. — Поэтому коты выбирают именно эту зону».

Так что, даже если у вас ничего не болит, стоит обратить внимание, куда животные ложатся чаще всего и на всякий случай проверить здоровье. А еще коты — это отличные живые «грелки» при болях в спине или суставах, а также ушибах.

Зеркало разбилось — жди семь лет бед

В принципе, за несчастье в таком случае мог бы сойти и риск порезаться осколками, но тут история намного интереснее. Примета относится к тому, из чего были сделаны первые зеркала — почти до середины XIX века их делали из ртутно-оловянного сплава. И мастера, кстати, очень часто погибали из-за отравления ядовитыми парами.

«Зеркала покрывали ртутью, а поверх наносили защитный слой, который не давал ей стекать и испаряться, — говорит эксперт. — Если зеркало трескало или разбивалось, пары ртути попадали в дом и отравляли его жителей. Последствия могли быть очень тяжелыми».

А так как избавиться от ртути в помещении было непросто, то это могло затянуться надолго. Вот и «семь лет бед».

Кормить рыбой ребенка до первых слов — к его немоте

Говорить малыш начинает около года, то есть рыбу ему запрещалось давать примерно до этого возраста. Врачи полагают, что суть приметы в аллергичности рыбы, а также в паразитах, которые в ней обитают.

«Если начать давать малышу рыбу слишком рано, это может привести к серьезным кожным высыпаниям, которые внешне похожи на чешую — предупреждает Елена Парецкая. — К тому же кожные дерматозы, а также паразиты, могут тормозить нервно-психическое развитие. Дети позже начинали говорить, что принимали за немоту».

Убить паука — к болезням

Чтобы понять суть это приметы, надо вспомнить: паук плетет свои сети, чтобы охотиться на мух, комаров и других летающих насекомых, которые разносят инфекции. Убить одного — спасти жизнь нескольким вредителям.

А еще надо знать, что в древности люди считали паутину целебной. Из нее делали лекарства, в первую очередь примочки от разных ран. Поэтому избавиться от пауков значило лишить себя лечебных средств.

Кстати, и в наши дни ученые уделяют большое внимание синтезу искусственной паутины: ведь белки, из которой производят свои сетки пауки, полностью биосовместимы с человеческим организмом и благотворно влияют на ткани.

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