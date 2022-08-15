Сколько есть в день черники и моркови для пользы глазам?2
- 15.08.2022, 10:39
Рекомендации врача-офтальмолога.
Белорусский врач-офтальмолог Татьяна Малиновская дала несколько советов, которые помогут сохранить остроту зрения и прокомментировала пользу употребления ягод и овощей для здоровья глаз, пишет «Маладзечанская газета».
Врач не против употребления черники и моркови, которые считаются в народе прекрасными средствами для здоровья глаз. Однако, по словам Татьяны Малиновской, польза этой лесной ягоды и распространенного овоща сильно завышены.
- Но чтобы черника и морковь принесли пользу глазам, нужно съедать чуть ли не по ведру в день. Вряд ли такую «дозировку» кто-то одолеет, да и ее эффективность для всего организма весьма сомнительна, - прокомментировала медик.
Она также добавила, что в моркови содержится витамин А – он жирорастворим. Поэтому оранжевый корнеплод лучше сочетать с растительными маслами, а еще йогуртом или сметаной. Иначе пользы от этого овоща будет мало.
- Значительно полезнее полноценно питаться, это и научно доказано, – посоветовала доктор.
Также она добавила, что поддерживать зрение в тонусе поможет гимнастика для глаз. Делать ее просто: после 20 минут чтения или работы за компьютером сделать перерыв и посмотреть вдаль, чтобы расслабить мышцы глаза.