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Украина получила от Латвии четыре вертолета

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  • 15.08.2022, 19:16
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Украина получила от Латвии четыре вертолета

Рига их подарила Киеву.

Латвия передала Воздушным силам ВСУ четыре вертолета.

Об этом сообщает в Twitter министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

«Воздушные силы Украины только что получили 4 вертолета, подаренные Латвией, которые вскоре войдут в авиационный парк ВСУ», — написал он.

Пабрикс подчеркнул, что поддержка Украины западными странами не должна прекращаться, пока наше государство не освободит всю свою территорию от российских захватчиков.

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