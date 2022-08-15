Зеленский создал совет по деоккупации Крыма 2 15.08.2022, 19:34

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Председателем Консультативного совета является президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 августа, создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.

Указ опубликован на сайте главы государства.

Главой совета является президент, секретарем — постпред президента в АР Крым. Туда должны войти секретарь СНБО, профильные заместители главы Офиса президента, члены Кабинета министров и — по желанию — главы соответствующих комитетов Верховной Рады, руководители парламентских делегаций в ПАСЕ, ПА ОБСЕ и ПА НАТО, глава Меджлиса Крымскотатарского народа и так далее.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен в течение месяца предложить кандидатуры людей, которые войдут в совет.

В Офисе президента Украины также назвали основные задачи совета:

предложения по приоритетам работы в вопросах деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины с учетом Стратегии деоккупации Крыма от 24 марта 2021 года;

участие в разработке позиции Украины по ключевым направлениям работы Крымской платформы;

предложения по совершенствованию законодательства в вопросах деоккупации и реинтеграции АР Крым и Севастополя.

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