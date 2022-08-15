В Беларуси зафиксировали много российских ЗРК 5 15.08.2022, 23:23

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Возможен ракетный удар.

На территории аэродрома «Зябровка» в Гомельской области Беларуси разместили большое количество ЗРК С около 15-60 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к массированному удару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Беларускі Гаюн».

«Благодаря снимкам из космоса наша команда смогла составить актуальный и полный обзор всей техники и объектов, которые находятся в Зябрівці на текущий момент», — говорится в сообщении.

В дальнейшем команда представила список техники, которая расположена рядом с украинской границей.

От 10 до 14 единиц ЗРК С-400 «Триумф», 3-й РЛС «КАСТА-2Е2» и «48Я6 Подлет», 2-а ЗРПК «Панцирь»;

Расположен склад боеприпасов с минимумом 15-60 ракет для ЗРК С-300/400;

Подтверждено, что самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 до аэропорта «Гомель», откуда их везут к Зябровки.

Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетного обстрела территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированного ракетного удара по территории Украины в ближайшие недели.

На это обращают внимание и потому, что последний обстрел с территории Беларуси был в конце июля.

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