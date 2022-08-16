В Беларуси ввели новые правила оказания туристических услуг
- 16.08.2022, 9:07
Перевозка и размещение туристов в стране с 1 января будут проходить по-другому.
Правила оказания туристических услуг и типовую форму договора оказания туруслуг утвердил Совмин своим постановлением № 523, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Правила описывают, каким образом должна осуществляться перевозка, расписаны услуги по размещению, а также сам порядок оказания туристических услуг.
В документе также оговаривается оказание туруслуг несовершеннолетним туристам и экскурсантам. В соответствии с правилами, педагог не может быть руководителем группы несовершеннолетних туристов, если он «не является служащим, занятым в организации туризма».
В правилах оговорены нюансы перевозки, размещения. При этом установлены обязанности туристической компании предоставить информацию:
о характеристике средства размещения туристов, в том числе его местоположении;
о классификации средства размещения по законодательству страны (места) временного пребывания;
о правилах проживания;
об услугах и правилах хранения имущества в средстве размещения;
другую обязательную информацию об услугах по размещению, предусмотренную законодательством страны временного пребывания, включая особенности проживания в выбранном месте.
Кроме того определен также перечень документов, которые участники туристической деятельности должны размещать в доступном для обозрения месте.
Правила вступят в силу с 1 января 2023 года.