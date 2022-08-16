ВСУ ликвидировали командира мотострелков оккупантов родом из Дагестана 4 16.08.2022, 9:40

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Захватчик был уничтожен в районе села Нескучное Донецкой области.

На войне против Украины был ликвидирован командир мотострелковой роты Агабеков Фахретдин. Он служил в армии страны-оккупанта в звании капитана и нашел свою смерть в районе села Нескучное Донецкой области.

Об этом во вторник, 16 августа, сообщил украинский блогер и военный Анатолий Штефан («Штирлиц»). На своей странице в Twitter он поделился фотографией нового «200-го» врага.

Штефан пошутил, что Фахретдин сделал «шаг доброй воли» и «официально денацифицировался и демилитаризовался».

Командир мотострелковой роты капитан Агабеков Фахретдин сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался.

Слава Нації 🇺🇦

Смерть ворогам🔥

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/Tjrizyh4I5 — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 15, 2022

Издание «Кавказский узел» отметило, что смерть этого военного подтвердил глава Дербентского района Мавсум Рагимов. «Он был храбрым воином. Об этом говорят его награды и солидный боевой опыт», – сказал чиновник.

Известно, что Агабеков родился в селе Чинар. Оккупант служил командиром мотострелковой роты мотострелкового батальона ВС РФ.

С начала «специальной военной операции» в Украине, только по официальным данным, были ликвидированы не менее 196 уроженцев Дагестана. Реальные цифры могут быть выше.

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