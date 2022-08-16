Очень плохая новость для Путина 3 Альфред Кох

16.08.2022, 10:54

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Альфред Кох

Решение «проблемы» с РФ лежит на поверхности.

Закончился сто семьдесят третий день войны. Наконец ISW опубликовал актуальные карты линии фронта (вчера у ISW был выходной) и теперь стало ясно, что никакого Бахмута россияне пока не захватили, а только лишь в одном месте подобрались к его окраине. И то - «по некоторым данным».

Что же касается Песков (не путать с Песковым), то да, большую часть Песков они захватили. (Тут бы я хотел оговориться и сказать, что, когда я пишу - «россияне», я имею в виду всех: и собственно части российского МО, и Росгвардию, и ЧВК, и подразделения ДНР-ЛНР. Если же конкретизировать, то Бахмут штурмует ЧВК Вагнера, а Пески - «народная милиция» ДНР).

Но что во всех сообщениях о Песках мне бросилось в глаза? А то, что все независимые эксперты (например, Министерство обороны Великобритании) пишут: «народная милиция» ДНР так отчаянно хочет забрать Пески потому, что через Пески проходит трасса М04 (она же - Е50), которая ведет прямо на Донецк. И вот поэтому, мол, Пески для этих «милиционеров» так важны, что они вот уже пару недель упорно их штурмуют, несмотря на большие потери.

Что же меня смущает в этом анализе экспертов? А то, что трасса Е04 идет не только на Донецк, но, если по ней поехать в обратную сторону, то есть на запад, то на Покровск, Павлоград и, наконец, Днепр.

Но никто из экспертов (даже пророссийских!) не напишет, казалось бы, очевидную вещь: «народная милиция» ДНР, при поддержке российской авиации и артиллерии, так настойчиво атакует Пески потому, что через них проходит дорога прямо на Днепр». Нет! Они говорят, что все это наступление из-за дороги, ведущий в Донецк.

Понимаете, куда я клоню? Похоже, что уже никто в экспертном сообществе не верит, что путинское войско еще способно наступать на Днепр (и вообще - хоть куда-то значимо наступать). Все понимают, что это уже утопия. И поэтому, добросовестно пытаясь понять замысел путинских генералов, пишут: они так настойчиво бьются за Пески потому, что они хотят защитить Донецк и не позволить ВСУ по трассе М04 в него ворваться.

Вообще, это конечно несусветное позорище: иметь много лет пятый военный бюджет в мире, держать под ружьем 1,5 миллиона человек (МО + Росгвардия), рассказывать всем про «вторую армию мира» и «анало-говнет», долго готовиться к войне, начать ее загодя, в конце февраля, чтобы иметь в распоряжении все лето, и через шесть месяцев, продвинувшись вглубь территории противника на 100 - 150 км, завязнуть в позиционных боях…

И если эти фельдмаршалы уже не могут идти на Днепр и Запорожье, то почему они решили, что могут идти на Николаев, Одессу и Кривой Рог? А раз не могут (а они не могут!), то зачем вообще держать свою группировку на правом берегу Днепра, рискую оказаться с ней в блокаде?

Не пора ли в качестве «жеста доброй воли» это… ну…, типа, свалить оттуда на левый берег? Впрочем, пишут, что большинство этих «сгустков интеллекта» уже туда свалили, оставив своих солдат на растерзание ВСУ. Правда, не все. Ходят слухи, что какого-то российского генерала сегодня, таки, накрыли огнем на правом берегу. Что ж, тем быстрее оставшиеся захотят поскорее оттуда удрать.

Что еще, на мой взгляд, случилось интересного? А вот что: китайские официальные лица готовят встречу главы Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в ноябре. Об этом сообщила 12 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Встреча состоится на полях либо саммита G-20, либо саммита АТЭС. С учетом недавнего телефонного разговора между ними, который продлился 2,5 часа это очень важное сообщение. Особую пикантность ему придает то, что эту встречу готовят китайцы. Значит это они проявили инициативу по поводу такой встречи.

Что-то мне подсказывает, что это очень плохая новость для Москвы. Вот не ругаться они там будут, а искать компромисс. И я даже знаю за счет кого этот компромисс будет достигнут и чьи интересы в результате него пострадают.

Экономики Китая и США так взаимозависимы и взаимосвязаны, что они не могу себе позволить никакого серьезного противостояния. Особенно в условиях глобальной рецессии. И Вовочка представляет из себя серьезную проблему для обоих, поскольку он своей войной усугубляет рецессию.

В мире нет бенефициаров этой войны. Все от нее страдают, даже Россия. Эта война - плод безумия маленького человечка в бункере, который контролирует не больше 2% мирового ВВП, а вони от него как от тысячи скунсов. Решение проблемы лежит на поверхности: раздавить его как клопа. Ибо он нарушил мировое равновесие. А мировое равновесие не любит, когда его нарушают. И почетная обязанность совершить эту экзекуцию будет возложена на Украину. И все мы с большим удовольствием поможем ей в этом благородном деле.

Потому, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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