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В Полтавской области украинский пенсионер потопил два российских танка

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  • 16.08.2022, 16:02
  • 9,456
В Полтавской области украинский пенсионер потопил два российских танка

Помог ему в этом флаг Украины.

В марте на границе Полтавской и Сумской областей Украины спасатели и тероборона подняли со дна реки вражеский танк, который затонул вместе с экипажем. Оказалось, что к демилитаризации российской техники причастен местный пенсионер - дед Петр, пишет unian.net.

«Когда группа рашистских танков проезжала мостиком через реку, двигатель одного из танков не запустился, и они его бросили на том берегу. За время отсутствия орков дед Петр закрепил на вражеском танке украинский флаг и поджег мост. Когда вернулись оккупанты и увидели на другом берегу «украинский танк», то начали в панике его расстреливать из четырех других танков, уничтожив полностью», - рассказал военный Руслан.

Далее оккупанты решили переехать мост через реку Псел, но первый их танк сразу же упал в воду и затонул вместе с экипажем.

В результате один украинский дед уничтожил два российских танка. 

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