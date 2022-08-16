Почему ограждения в Беларуси пробивают машины насквозь? 9 16.08.2022, 16:18

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Печальных примеров немало

Недавняя авария на трассе М6 (Минск — Гродно) вновь заставила вернуться к теме безопасности наших ограждений. Машину, в которой ехала семья, насквозь прошило отбойником, пишет onliner.by.

Жена водителя Volkswagen Passat, женщина 1992 года рождения, погибла на месте. По предварительной информации ГАИ, на закруглении дороги автомобилист не справился с управлением, съехал на правую обочину, где совершил наезд на барьерное ограждение. По стандартной логике основная цель ограждений — минимизировать последствия аварии. Но в случае на М6 его попадание в салон стало причиной гибели человека. И это далеко не единственная трагедия. Почему так происходит и ничего не меняется?

«На этом участке все ограждения в прямой плоскости. А в Минском районе, для сравнения, опущены к земле (но не закопаны)», — обратил внимание очевидец воскресной аварии, пользователь нашего форума SergeyF82.

Как они должны работать

Чтобы понять, как должны выглядеть металлические ограждения с точки зрения безопасности и какие требования к ним закреплены в наших законах, обратимся к нашему исследованию. В Беларуси встречаются бетонные, тросовые и металлические ограждения. Последние устроены следующим образом: волнистый профиль крепится к компенсатору, а тот — к стойке, забетонированной в асфальт.

Во время столкновения стойки падают или деформируются. Профиль должен оторваться, но сохранить проектную высоту, натянуться и, как выгнувшаяся струна, вернуть машину обратно в свою полосу — как говорится в документах, «плавно и постепенно выравнивая траекторию движения транспортного средства». Это не должна быть жестко закрепленная конструкция (где профиль намертво прикручен к опоре), иначе при ударе либо машина повалится и автомобиль ее переедет, либо авто от сильного удара перевернется. Вот как выглядит правильная сработка отбойника во время испытаний.

Другой вариант — удар под большим углом на большой скорости. Инженеры рассчитывают безопасность конструкции исходя из удара под 20-градусным углом. Чем ближе угол атаки к 90 градусам, тем хуже отрабатывает ограждение, тем серьезнее последствия ДТП.

Но самые серьезные аварии происходят при наезде на торец волнистого профиля, когда он попадает в салон и проходит сквозь машину — автомобиль оказывается будто на шампуре. В одних случаях установщики просто загибают профиль на конце, чтобы он не был острым, — едва ли это может спасти. В других «рельс» опускают к земле, что может сработать при наезде как трамплин.

Печальных примеров немало

Приведем самые известные случаи только этого года.

1 августа, дорога Р69 (Смолевичи — Смиловичи — Правдинск — Шацк). Пострадал 43-летний водитель Volkswagen.

4 июля, трасса М1. 29-летний молодой человек на Renault погиб на месте.

30 мая, Р28. Водителя и пассажира ВАЗа зажало внутри.

2 марта, гродненская трасса. Вновь погибший. Не выжил после столкновения с отбойником 31-летний водитель Kia Sorento.

12 февраля, дорога Гоза — Островец — Ошмяны. Опять смертельный случай. Профиль вошел в салон за местом водителя, погиб 31-летний пассажир.

Что нужно делать?

Чтобы избежать фатальных последствий от столкновения с кромкой ограждения, нужно устанавливать специальные конструкции. Они появились на МКАД еще в 2019 году — две штуки с компенсирующей ячеистой решеткой. Однако массового распространения не получили — очевидно, из-за финансового вопроса. Хотя обещали, что уже в 2020-м их будут устанавливать на новых дорогах, а также на трассах, где будет проводиться текущий ремонт.

Стоит заметить, что подобные конструкции известны уже как минимум 30 лет. В качестве доказательства — реклама из 90-х одной профильной американской компании.

Так почему же ограждения пробивают машины и это считают нормой?

После каждой из аварий, описанных выше, возбуждают уголовное дело по статье 317 УК РБ — «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкие травмы или смерть человека». При этом за последние 10 лет публично не освещалось ни одно дело по статье 319 УК РБ («Нарушение правил содержания автодорог, повлекшее по неосторожности смерть человека»), которое бы касалось ограждений. Можно предположить, что в каждом случае первопричиной наступивших после ДТП последствий считали именно нарушения ПДД водителями, а не что-то иное.

И тут впору обратиться к законодательству, регулирующему нормы работы ограждения. Это ГОСТ 33128-2014. В нем закреплено несколько требований: машина не должна опрокинуться как через ограждение, так и в сторону проезжей части; не должна проникнуть через ограждение; не должна выйти после наезда за пределы допустимого коридора; при контакте элементы ограждения не должны попасть в салон. В последнем требовании есть важное уточнение: только при испытаниях (а не эксплуатации). Выходит, что ГОСТ считает безопасными конструкции, которые могут проникать в салон при ДТП. Главное для документа, чтобы этого не случилось во время испытаний.

Так и в случае с трагическим происшествием на трассе М6. Следователи уже сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 317 УК РБ — «Нарушение ПДД лицом, управляющим ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека». То есть подозреваемым может стать водитель, потерявший жену, единственный родитель, оставшийся у детей. Вопрос о степени безопасности ограждения в официальных сводках не поднимался.

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