В Беларуси из-за россиян подскочил выпуск банковских карт 4 16.08.2022, 16:42

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Граждане РФ обходят санкции через нашу страну.

В Беларуси рост числа банковских карт за апрель-июнь оказался рекордным с 2018 года, хотя еще год назад этот показатель падал. Та же тенденция отмечается и в большинстве других стран СНГ, а эксперты связывают ее с ростом «карточного туризма» среди российских граждан.

Как сообщает РБК, во многих государствах СНГ во II квартале наблюдался ощутимый рост числа банковских карт. Согласно информации издания, в Беларуси их общее количество в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 11,52% и достигло 17 млн – такого скачка не наблюдалось по меньшей мере четыре года. Для сравнения, во II квартале 2021 года этот показатель снизился на 1,03%, а за апрель-июнь 2020 года темпы роста были значительно ниже – всего 0,91%.

Рекордные за последние несколько лет данные по приросту числа банковских карт также фиксируются в Кыргызстане (39,72%) и Узбекистане (26,2%), а в Армении (16,2%) и Таджикистане (28,15% только за апрель-май) рост превышает прошлогодние показатели.

По мнению руководителя направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егора Кривошея, помимо иных внутренних причин, фактором, повлиявшим на увеличение в стольких государствах выпуска банковских карт, может быть интерес к ним со стороны российских граждан – особенно это касается Беларуси, Узбекистана, Казахстана и некоторых других странах.

Эксперты говорят о подъеме так называемого «карточного туризма» среди россиян после ухода из страны платежных систем Visa и Mastercard, особенно из-за того, что многие банки соседних с Россией государств несколько месяцев назад занимались активным продвижением сервисов по открытию счетов для нерезидентов.

При этом сейчас такая тенденция идет на спад, так как во многих странах для иностранцев появились дополнительные препятствия при оформлении банковских карт: в Казахстане нужно заранее получать индивидуальный идентификационный номер, а в Армении и Грузии – ждать дольше, чем раньше. Отмечается, что такие преграды могли появиться из-за высоких санкционных рисков для кредитных организаций этих стран.

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