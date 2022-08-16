The Washington Post раскрыла планы Путина в Украине 2 16.08.2022, 16:58

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Оккупанты планировали захватить Киев за три-четыре дня.

Диктатор Владимир Путин планировал захватить большую часть Украины, а президента Владимира Зеленского должны были отстранить от власти и убить, «если понадобится», пишет The WP со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников США, Украины, Европы и НАТО. Статью американского издания приводит «Новое время».

Издание пишет, что в октябре 2021 года руководители высших разведывательных служб США, военные и дипломаты собрались в Белом доме для срочной встречи с президентом Джо Байденом. Они прибыли с высокосекретными данными разведки, составленными на основе полученных спутниковых изображений, перехваченных разговоров и человеческих источников, демонстрировавших планы Путина по полномасштабному вторжению в Украину.

Еще в конце лета 2021 советник по национальной безопасности Джейк Салливан сосредоточился на росте объема разведданных, связанных с Россией и Украиной.

По словам официальных лиц США, американская разведка проникла в многочисленные точки политического руководства России, шпионского аппарата и военных: от высшего руководства до передовой.

Издание пишет, что гораздо более радикальные, чем в 2014 году военные планы Путина предусматривали захват большей части Украины.

По информации The Washington Post, у диктатора был чрезвычайно дерзкий план, который мог создать прямую угрозу для восточного фланга НАТО или даже разрушить архитектуру безопасности Европы после Второй мировой войны.

«Мы оцениваем, что они (РФ — ред) планируют осуществить значительную стратегическую атаку на Украину по нескольким направлениям одновременно», — сказал Байдену председатель комитета начальников штабов США Марк Милли в октябре 2021 года.

По данным разведки США, войска РФ должны были наступать с севера – с обеих сторон от Киева. Одни силы планировали двигаться восточнее столицы через Чернигов, в то время как другие - окружать Киев с запада, продвигаясь к югу от Беларуси через часть между ЧАЭС и окрестными болотами.

Россияне решили наступать зимой, чтобы твердая земля сделала местность легкопроходимой для танков. Оккупанты планировали захватить Киев за три-четыре дня. В частности, российский спецназ должен был зайти в столицу и устранить президента Владимира Зеленского, убив его, «если нужно». После этого агрессор планировал установить марионеточное правительство, контролируемое Кремлем.

Издание пишет, что отдельно войска РФ должны были идти с востока и пройти через центр Украины к реке Днепр, тогда как войска из Крыма захватят юго-восточное побережье. По мнению оккупантов, все это должно было занять несколько недель.

После этого войска РФ должны были перегруппироваться, перевооружиться и продвинуться на запад, до линии север-юг — от Молдовы до западной Беларуси, оставив на западе остатки украинского государства — территорию, которая, по расчетам Путина, была населена «неисправимыми неонацистскими русофобами».

Ряду чиновников в Белом доме было трудно представить масштаб амбиций диктатора.

«Казалось, что это не то, на что бы решилась разумная страна», — позже сказал один из участников встречи в Белом доме.

The Washington Post пишет, что в конце лета, собирая данные разведки с границы и с Москвы, аналитики, посвятившие свою карьеру исследованию Путина, все больше убеждались в том, что диктатор видит, что «окно возможностей закрывается».

«Украинцы уже дважды восставали, требуя демократического будущего, свободного от коррупции и вмешательства Москвы, во время Оранжевой революции 2004-2005 годов и протестов на Майдане 2013-2014 годов, предшествующих аннексии Крыма Россией», - говорится в статье.

По их словам, Путин считал, что администрация Байдена была наказана унизительным выводом войск США из Афганистана и хотела избежать новых войн. Путин считал, что США и Европа все еще борются с пандемией, канцлер Германии Ангела Меркель покидала свой пост и передавала власть непроверенному преемнику, президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с новыми выборами, а Великобритания страдала экономическим спадом после Brexit.

«Большие части континента зависели от российской нефти и природного газа, которые, как считал Путин, он мог использовать как клин, чтобы расколоть западный альянс. Он создал резервы наличных денег на сотни миллиардов долларов и был уверен, что российская экономика сможет выдержать неизбежные санкции, как это было в прошлом», — говорится в материале.

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