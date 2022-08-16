В Минске судят высокопоставленного сотрудника СК 3 16.08.2022, 21:41

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Андрей Кожевников

Он был обвинителем на суде над оппозиционерами 11 лет назад.

В суде Московского района Минска 16 августа начато рассмотрение уголовного дела о коррупции, одним из фигурантов которого является Андрей Кожевников. Это известный следователь, занимавший высокую должность в Следственном комитете, сообщает «Наша Ніва».

По данным издания, Кожевников был начальником процессуального контроля в управлении СК по Минску, то есть контролировал работу всего следствия в столице.

На сайте Верховного суда в электронном расписании судов размещена информация о судебном заседании, назначенном на 16 августа. Там значится, что по делу проходят Андрей Кожевников и Дмитрий Пискун, обвинения им предъявлены по ряду статей Уголовного кодекса: ч. 2 и 3 ст. 431 «дача взятки», ч. 3 и 4 ст. 209 «мошенничество», ч. 2 ст. 203 «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений», ч. 3 ст. 424 «злоупотребление властью или служебными полномочиями», ч. 3 ст. 430 «получение взятки». Судьей по делу выступает Лидия Телица.

По информации «НН», второй фигурант Дмитрий Пискун — бизнесмен. Издание узнало из своих источников, что Кожевникова обвиняют в причастности к разветвленной истории дачи взятки на сумму 30 тысяч долларов. Ему грозит серьезный срок заключения, так как наказание в таком случае должно определяться путем частичного или полного сложения сроков по всем статьям.

«У него был высокий пост, это показательная порка, грозит ему как минимум пятерочка, а если еще был не тех взглядов, то хана, я бы ставил на 12 лет колонии», — цитирует «НН» свой источник из Следственного комитета.

При этом еще 11 лет назад, в 2011 году, Андрей Кожевников, работая в прокуратуре Фрунзенского района Минска, выступал гособвинителем на суде над оппозиционными политиками, которых обвиняли в организации акции протеста — «Площади» 2010 года. Лидеров и активистов оппозиции тогда разделили на несколько дел и судили группами.

В данном случае по делу проходили лидеры «Говори правду» — экс-кандидат в президенты Владимир Некляев, политтехнолог Александр Федута (сейчас его судят по делу о «заговоре с целью захвата власти»), Андрей Дмитриев, Сергей Возняк, а также лидер БХД Виталий Рымашевский и активистка «Молодого фронта» Анастасия Положанко (сейчас она супруга Дмитрия Дашкевича и вместе с ним снова осуждена за протесты).

Кожевников тогда запросил всем приговоры, не связанные с лишением свободы: Некляеву — три года лишения свободы с отсрочкой на два года, Дмитриеву — три года условно, Федуте, Рымашевскому, Возняку — по два года условно, Положанко — 1,5 года условно. В итоге приговоры были даже немного мягче: Некляев получил два года с отсрочкой вместо трех, Положанко — год условно, остальные — по два года условно.

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