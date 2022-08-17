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Илон Маск объявил о покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

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  • 17.08.2022, 7:54
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Илон Маск объявил о покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

Подробности сделки пока не раскрываются.

Илон Маск анонсировал покупку одного из самых титулованных английских футбольных клубов - «Манчестер Юнайтед».

«Чтобы было ясно, я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии. Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», добро пожаловать»,— написал Илон Маск в Twitter. Пока никаких подробностей о сделке и планах на футбольный клуб он не сообщил.

«Манчестер Юнайтед» — это футбольный клуб из Траффорда, который был основан в 1878 году. Эта команда является одной из самых успешных английских клубов по числу титулов. Ранее Forbes оценивал стоимость клуба со всеми его активами в 4,6 млрд долларов.

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