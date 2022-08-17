Ученые рассказали, как положение тела при приеме лекарства влияет на результат 17.08.2022, 10:16

Как принимать медикаменты правильно?

Принимая лекарство от головной боли или другой проблемы, мы не задумываемся, в каком положении это делаем. Между тем поза может оказывать заметное влияние на скорость рассасывания таблетки в желудочно-кишечном тракте и поглощение действующего вещества. К такому выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса, статья которых опубликована в журнале Physics of Fluids, пишет Naked science.

Дело в том, что поглощение большинства лекарственных средств начинается лишь после того, как таблетка пройдет последнюю, вытянутую (пилорическую) часть желудка и через привратник попадет в двенадцатиперстную кишку. Соответственно, чем быстрее таблетка окажется там, тем раньше начнет действовать. Чтобы оценить, как на этот процесс влияет положение тела, Раджат Миттал (Rajat Mittal) и его коллеги разработали компьютерную модель для симуляции биомеханики желудка и верхней части тонкого кишечника — систему StomachSim. Она помогла ученым выяснить, как различные позы влияют на движение таблетки через желудок.

Самым «скоростным» вариантом оказалось положение лежа на правом боку. При этом таблетка раньше достигала пилорического отдела желудка и растворялась в 2,3 раза быстрее, чем при положении стоя. А лежа на левом боку, можно, напротив, замедлить этот процесс. Если после приема стоя или лежа на спине на растворение таблетки в StomachSim требовалось около 23 минут, а на правом боку — 10 минут, то на левом этот срок растягивался более чем до 100 минут.

Разница связана с тем, что желудок ориентирован несимметрично, и его пилорический отдел изгибается к центру тела и назад, в сторону позвоночника. Так что само по себе влияние позы на растворение таблетки вряд ли стало большим сюрпризом. Однако степень этого влияния действительно поражает. «Мы были удивлены, что поза обладает столь сильным эффектом на скорость растворения лекарства, — добавил Миттал. — До сих пор я и не задумывался над тем, как их принимаю, но теперь буду вспоминать об этом каждый раз».

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