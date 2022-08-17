Стройка и транспорт тянут на дно белорусский ВВП 1 17.08.2022, 10:45

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В отраслях спад ощущается с разной степенью тяжести.

За январь-июль текущего года снижение ВВП Беларуси составило уже 5,2%. В январе-июне падение составляло 4,2%, т.е. в июле ситуация в экономике лишь усугубилась. В отраслях спад ощущается с разной степенью тяжести, пишет Telegram-канал «Нашы грошы».

Существеннее всего просела сфера транспорта. Здесь за январь-июль снижение составило уже 16%! Санкционные ограничения и усложнившаяся логистика вогнали транспорт в глубокий кризис. Существенный спад продолжается и в строительной сфере (-12,7%).

Обрабатывающая промышленность, вклад которой в общий ВВП страны составляет около четверти, упала на 7,5%. А вот горнодобывающая промышленность все еще остается в зоне роста. По итогам января-июля он составил 2,3%. Однако доля горнодобывающей промышленности в ВВП очень мала – всего 0,9%.

Существенно ускорилось падение в сфере сельского хозяйства. Если за шесть месяцев спад в отрасли составлял 1,5%, то за семь – уже 8,9%. В этом году уборочная кампания начнется позже, и с учетом ожидаемого роста урожайности дела в данной сфере могут несколько улучшиться в ближайшие месяцы.

Продолжается снижение объема валовой добавленной стоимости в сфере торговли. Сейчас падение составляет 9,3%, при том что за полугодие показатель был минус 7,1%. По всей видимости, ни внутренний рынок, ни переориентация экспортных потоков пока не дают надежд на перелом ситуации.

Ключевым драйвером роста остается сфера информации и связи. IT за январь-июль продемонстрировала рост в 4,9% к аналогичному периоду 2021 года. Однако, и здесь темпы роста быстро снижаются и вполне могут сойти на нет к концу года.

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