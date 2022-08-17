«Ник и Майк»: В Беларуси просыпается спящее подполье 17.08.2022, 11:51

2,662

А хунту одолевают страхи.

Прошедшие дни отметились занятными кадровыми перестановками.

Синепалый отправил в отставку часть своих генералов. Примечательно, что в их числе именно те, кто отвечал за планирование и снабжение частей ВВС и ПВО. Похоже, тот случай, когда терпеть ситуацию, когда по бумагам на складе все отлично, а вот в реальности совсем нет, уже не стало возможности. Страх и осознание ненадежности щита налицо. В таких условиях та же Зябровка, и не только она, официально становится все более уязвимой, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Привлекательность этой цели искусственно повышается. Ситуация, когда в результате «превентивного» удара по военному объекту на территории, контролируемой хунтой, хунте придется-таки ответить и ускорить свой неизбежный крах, стала намного ближе. Кошмар наяву - это Крым, где с филигранной точностью систематически уничтожается инфраструктура вторжения. Картонное воинство на этом фоне не имеет шансов, как не переставляй генералов и полковников. Наоборот, чем больше перестановок, тем больше неразбериха и путаница.

Перестановки затронули и гражданский сектор. Из обоймы выпал самый главный схематозник Семашко, который был послом хунты в России, и сердечный друг Иванов, занимавший должность управляющго делами. Оба по состоянию здоровья. Хунта немолодая и измотанная персонально. Люди из ближнего круга тоже не железные. На место Иванова назначен Юра-Лес, который томился на посту вице-премьера по несвойственным для себя вопросам. Должность управделами означает личное доверие, свою кормушку синепалый доверяет только близким людям.

На повышение ушел Пархомчик, чем подтвердил тезис о том, что лояльность ценится выше, чем профессионализм. Близость к семье со времен мутных схем с продажами БелАЗов через Президентский спортивный клуб оказалась сильнее, чем провалы в промышленности. Ситуация с импортозамещением от «Мотовело» (о чем мы писали очень давно) не уникальная, а системная. Хунта уничтожила свой кадровый потенциал, состарилась и одряхлела. Замену выбывающим в силу естественных причин игрокам найти нереально. Эта тенденция только будет набирать обороты.

Кадровая хрупкость - дополнительный фактор, который ведет к победе. Мы писали, что сопротивление не ограничивается группами, которые на слуху. И вот прошедшая неделя подтверждает наш тезис. Новая группа хактивистов отметилась громкими взломами в Беларуси и России – на это раз взломан оказался сайт «Беларуськалия». Как отмечают сами активисты, в загашнике не только айти-инструменты. Потенциал оценить сложно, но он определенно есть. Плюс может получиться хорошая конкуренция для кибер-партизан (а может, партнерство?). Кто сможет завоевать доверие и привлечь к более системной деятельности - вопрос пока открытый.

Итак, в сухом остатке хунта слабеет в силу внутренних причин, вероятность переноса войны на территорию хунты возрастает, в Беларуси просыпается спящее подполье.

Фактор Украины, как всегда, распишем более подробно в ближайшее время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».