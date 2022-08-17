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Польша запустила выплаты пострадавшим от войны украинцам

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  • 17.08.2022, 21:50
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Польша запустила выплаты пострадавшим от войны украинцам

Кто и сколько может получить.

В Польше создали дополнительную возможность получения финансовой и психологической помощи пострадавшим в результате войны в Украине.

Об этом сообщает Фонд имени блаженного Климентия Шептицкого.

С началом полномасштабной агрессии России против Украины в Польше создали фонд, который будет оказывать помощь детям-сиротам, оставшимся без родителей из-за войны И. Представители фонда заявляют, что для сирот войны предусмотрено ежемесячное пособие около 5700 гривен до конца года.

Также в фонде обещают помощь женщинам, которые находились в российском плену. Они смогут получить около 80 000 гривен. Также женщинам предусматривается психологическая помощь в виде психологических или психиатрических консультаций. В фонде рассказали о возможности поездки в рамках отдыха в реабилитационном лагере, которая запланирована на осень 2022 года.

Для получения помощи, на сайте надо заполнить соответствующую форму.

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