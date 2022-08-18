В Витебске две женщины дали отпор милиционеру
- 18.08.2022, 10:40
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Женщины заступились за родственника, который не хочет служить в армии.
В Витебске возбудили уголовное дело в отношении двух женщин, которые пытались защитить родственника от милиции. Об этом сообщает приближенный к силовикам Telegram-канал.
Дата происшествия не сообщается. По данным Telegram-канала, 21-летний парень не реагировал на повестки военкомата, поэтому за ним пришли сотрудники милиции.
Сначала мама и тетя подозреваемого пытались уговорить силовиков оставить в покое их родственника. Милиционеры на это предложение не отреагировали и попытались войти в дом. Тогда женщины якобы стали их отталкивать.
В итоге задержали и парня, и маму, и тетю. Что вменяется женщинам не сообщается, но отмечается, что грозит им до шести лет тюрьмы.