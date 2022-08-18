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В Витебске две женщины дали отпор милиционеру

  • 18.08.2022, 10:40
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В Витебске две женщины дали отпор милиционеру

Женщины заступились за родственника, который не хочет служить в армии.

В Витебске возбудили уголовное дело в отношении двух женщин, которые пытались защитить родственника от милиции. Об этом сообщает приближенный к силовикам Telegram-канал.

Дата происшествия не сообщается. По данным Telegram-канала, 21-летний парень не реагировал на повестки военкомата, поэтому за ним пришли сотрудники милиции.

Сначала мама и тетя подозреваемого пытались уговорить силовиков оставить в покое их родственника. Милиционеры на это предложение не отреагировали и попытались войти в дом. Тогда женщины якобы стали их отталкивать.

В итоге задержали и парня, и маму, и тетю. Что вменяется женщинам не сообщается, но отмечается, что грозит им до шести лет тюрьмы.

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