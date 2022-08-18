Военный эксперт: Крым ждут еще два больших взрыва 3 18.08.2022, 12:38

7,436

Один из них может быть в Севастополе.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что недавние «хлопки» в Крыму - это только начало, их должно стать больше, потому что на оккупированном полуострове много военных объектов.

Как он рассказал в эфире проекта FreeДом, два основных «хлопка» должны произойти в Крыму. Один из них - в Севастополе на базе хранения ракет «Калибр», которые они загружают на подводные лодки и корабли и потом пускают по материковой Украине.

«Наверно, первый должен быть все-таки Крымский мост. Почему? Потому что это - основная артерия снабжения войск», - уверен военный эксперт.

Журналист спросил Жданова, может ли Украина воспользоваться вот этой ситуацией в Крыму и ослаблением российских войск для деоккупации полуострова.

«Я думаю, что эти «хлопки» все вольются потом в военную операцию по освобождению Крыма», - говорит Жданов.

16 августа в воинской части в в поселке Майское Джанкойского района Крыма на складе боеприпасов произошла детонация боеприпасов.

В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранение боеприпасов произошло «возгорание». А позже российская сторона заявила о диверсии.

9 августа в Крыму в районе населенного пункта Новофедоровка прогремела серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома «Саки». В результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».