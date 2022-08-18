Военный эксперт: Крым ждут еще два больших взрыва

Военный эксперт: Крым ждут еще два больших взрыва3
- 18.08.2022, 12:38
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Один из них может быть в Севастополе.
Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что недавние «хлопки» в Крыму - это только начало, их должно стать больше, потому что на оккупированном полуострове много военных объектов.
Как он рассказал в эфире проекта FreeДом, два основных «хлопка» должны произойти в Крыму. Один из них - в Севастополе на базе хранения ракет «Калибр», которые они загружают на подводные лодки и корабли и потом пускают по материковой Украине.
«Наверно, первый должен быть все-таки Крымский мост. Почему? Потому что это - основная артерия снабжения войск», - уверен военный эксперт.
Журналист спросил Жданова, может ли Украина воспользоваться вот этой ситуацией в Крыму и ослаблением российских войск для деоккупации полуострова.
«Я думаю, что эти «хлопки» все вольются потом в военную операцию по освобождению Крыма», - говорит Жданов.
16 августа в воинской части в в поселке Майское Джанкойского района Крыма на складе боеприпасов произошла детонация боеприпасов.
В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранение боеприпасов произошло «возгорание». А позже российская сторона заявила о диверсии.
9 августа в Крыму в районе населенного пункта Новофедоровка прогремела серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома «Саки». В результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.