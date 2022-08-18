Bloomberg: В Беларуси может произойти смена правительства или военный мятеж 1 18.08.2022, 13:40

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Белорусы недовольны режимом Лукашенко.

Войны, развязанные людьми, могут быть также следствием глубоких исторических процессов. Чтобы это доказать, достаточно посмотреть на войну, которая продолжается в Украине. Этот конфликт развязал Владимир Путин, стремящийся восстановить былое величие России, уничтожив независимую Украину. Но это также часть более широкой истории о том, что происходит, когда империи распадаются.

Об этом в статье для Bloomberg пишет профессор Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса Гэл Брандс. Перевод статьи приводит «Зеркало недели. Украина».

Битва в Украине - это самая свежая и самая жестокая из войн за то, что осталось от СССР, империи, чья предсмертная агония продолжается даже через 30 лет после ее фактического исчезновения. И, к сожалению, это сражение не последнее. В 20 веке распалось много больших евразийских империй, доминировавших когда-то в глобальных делах. Первая мировая война уничтожила Российскую, Австро-Венгерскую, Османскую и Немецкую империи. Вторая мировая покончила с империями, которыми правили Токио, Рим (опять) и Берлин. Позже деколонизация покончила с империями Британии, Франции и Португалии. Холодная война убила СССР, который сначала потерял подконтрольные ему страны в Восточной Европе, а затем распался на 15 независимых стран.

Однако империи не умирают быстро. Их процесс, как писал историк Сергей Плохий, это «процесс, а не событие». Когда огромное образование, которое держалось на железной дисциплине, поддерживаемой метрополией, приходит в упадок, не стоит ожидать, что новый и стабильный статус-кво появится за один день. Сохранение напряжения на Балканах и на Ближнем Востоке напоминает, что наследие Австро-Венгерской и Османской империй до сих пор накладывает свой отпечаток. Отношения между Британией и ее бывшими колониями продолжают развиваться.

Советский Союз находился под жестоким управлением. И именно поэтому его распад был особенно беспорядочен. Конец советского государства убрал барьеры, подавлявшие этническое напряжение и межнациональное соперничество между бывшими частями империи. На свет явились новые политически нестабильные страны. Противостояние между доминировавшей в империи Россией и странами, стремившимися вырваться из когтей Москвы, усилилось. В результате возникло то, что исследователи называют «войнами за советское наследие», то есть ряд кровавых конфликтов за спорные территории в Восточной Европе и Центральной Азии.

В 1990-х годах войны вспыхнули в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Чечне, Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане, часто втягивая соседние государства и международных миротворцев. Некоторые из этих конфликтов все еще тлеют. Остальные, такие как война за контроль над Абхазией и Южной Осетией, переросли в большие международные конфликты. Конец СССР стал геополитическим землетрясением, чьи остаточные подземные толчки дестабилизируют международную систему каждый день.

Украина пострадала от этих толчков больше всех. Нынешняя война отличается жестокостью боев и тотальностью усилий Путина стереть другую страну с карты. Ее непосредственные причины можно найти во все более тоталитарной природе путинского режима, что позволило ему быть более агрессивным и назначать внешних врагов. Также сыграл роль вопрос о том, будет ли Киев благосклонен к Москве или к Западу. Но война остается частью более широкого постсоветского потрясения. Провозглашение независимости Украины в 1991 году уничтожило советское государство и ускорило развал империи. Поэтому неудивительно и, к сожалению, символично, что Украина оказалась в центре путинских усилий восстановить доминирование Москвы, которое она потеряла.

Война пошла не по плану Путина. Украина отлично защитила себя и еще долго будет противиться попыткам силой включить ее в российскую сферу влияния. В этом случае путинские поиски империалистического возрождения ускорили формирование украинского национализма. Однако то, что Россия дорого заплатила за свою авантюру, не означает, что войны за советское наследие закончатся.

Независимо от того, чем закончится российско-украинский конфликт, линия фронта между двумя армиями может стать очередным спорным постсоветским фронтом, где напряжение время от времени будет перерастать в насилие. Победит ли Россия или проиграет, результат изменит баланс сил на постсоветском пространстве, а также, возможно, оживит угасшие конфликты в Молдове, Грузии и других странах.

Потенциал вспышки насилия в Центральной Азии остается высоким, что доказали протесты в Казахстане, подавленные российскими военными в начале года. В Беларуси нельзя исключать смену правительства или военный мятеж. Недовольство авторитарным режимом Александра Лукашенко остается высоким. И это тоже может поставить страну в точку конфликта между Россией и Западом. В начале 1992 года американские газеты предостерегали, что проблемы, вызванные «осколками последней большой империи с ядерными арсеналами», только начинаются. Даже когда текущая российско-украинская война закончится, долгая, жестокая загробная жизнь советской империи продолжится.

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