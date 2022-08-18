Политолог: Сценарий переноса боевых действий на территорию Беларуси — вполне реальный 1 18.08.2022, 17:28

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Наша страна оказывается в самом эпицентре противостояния.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил обеспокоенность расположением ракетных систем вдоль границы Украины со стороны Беларуси. Может ли эта обеспокоенность перерасти в какие-то практические действия? На вопрос «Салiдарнасцi» ответил политолог Арсений Сивицкий.

— К сожалению, сценарий, при котором Украина при поддержке коалиции Рамштайн переносит военные действия на территорию Беларуси, — вполне реальный. Он может актуализироваться уже в конце этого года-начале следующего.

Такие действия вытекают не только из военной логики конфликта, которая требует переноса боевых действий на территорию своих противников, устранения источников военных угроз и превращения Беларуси в дружественное государство.

Но также из геополитической динамики вокруг российско-украинского конфликта, в котором Украина и коалиция Рамштайн намерена нанести стратегическое поражение России.

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Под ним подразумевается, как минимум, коллапс сферы влияния России в Восточной Европе, а также ограничения возможностей РФ развязывать войны на европейском континенте в будущем.

И здесь наша страна оказывается в самом эпицентре этого противостояния. Потому что ключ к проекции Россией военной силы на западном стратегическом направлении находится в Беларуси.

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