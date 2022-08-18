В Европе перестанут выдавать визы белорусам и россиянам? 5 18.08.2022, 20:08

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Что об этом говорят политики в разных странах ЕС.

18 августа стало известно, что латвийский МВД разработал поправки в законодательство, по которым, в случае их принятия, гражданам Беларуси и России перестанут выдавать повторные ВНЖ. В таком случае многим из них придется покинуть эту страну. Вопрос о возможном запрете на въезд в ЕС для россиян и белорусов обсуждается на Западе все чаще после призыва президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее предложение уже было внесено на обсуждение в ЕС — его могут рассмотреть на встрече министров иностранных дел в конце августа. «Зеркало» решило посмотреть, что об этом думают политики в разных странах европейского сообщества.

Украина, президент Владимир Зеленский

Обсуждение вопроса о вероятном ограничении возможности въехать в ЕС для белорусов и россиян стало особенно активным после заявления Владимира Зеленского, сделанного 8 августа в интервью газете The Washington Post.

«Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию», — заявил тогда президент Украины. Он также сказал, что запретить въезд в западные страны нужно даже тем россиянам, кто уехал из страны и выступил против действий властей: «Какие бы ни были русские… пусть едут в Россию». По мнению Зеленского, ответственность за начало войны несет все население РФ. «Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него», — пояснил он.

Зеленский отметил, что закрытие границ станет «самой важной санкцией» — даже более важной, чем предлагаемые закрытие границ для россиян хотя бы на год и введение полного эмбарго на закупку российских энергоносителей.

В своем видеообращении 12 августа Зеленский немного скорректировал прежнее высказывание.

«Нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором не важно, кто заходит, и главное, чтобы человек просто расплатился за товары. Поэтому визовые ограничения для граждан России справедливы. Все защитники европейских ценностей должны на них настаивать», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что в России есть граждане, которые действительно нуждаются в защите за границей из-за преследований на родине.

«Они должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы — через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. Но это для тех, кто борется, кого преследуют. И это не должно относиться к отдыху граждан России в Европе, туризму, развлечениям, бизнес-делам. Работать на государство-террориста нельзя», — подчеркнул Зеленский.

О белорусах президент Украины ничего не говорил.

Эстония, премьер-министр Кая Каллас

Одной из первых предложение Зеленского, озвученное в интервью The Washington Post, поддержала премьер Эстонии Кая Каллас.

«Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала Каллас в своем Twitter на следующий день после публикации интервью президента Украины.

Каллас напомнила, что авиасообщение России с Европой сейчас закрыто, однако у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию.

«Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — призвала она.

Сама Эстония не выдает туристические визы россиянам с весны. В конце июля правительство страны утвердило запрет на предоставление российским гражданам временного вида на жительство или визы с целью обучения. Однако эстонцы настаивают, чтобы аналогичные меры были приняты на общеевропейском уровне.

Как и Зеленский, Каллас не упоминала белорусов. А бывший президент Эстонии Томас-Хендрик Ильвес через несколько дней после высказывания премьера и вовсе назвал белорусов «европейцами» и похвалил их поведение на родине и за рубежом — вероятно, намекая, что они отличаются от россиян в лучшую сторону. Так он отреагировал на пост в Twitter экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, где тот дал ссылку на информацию о большом количестве ВНЖ, полученных белорусами в ЕС в 2021 году.

Финляндия, премьер-министр Санна Марин

А вот премьер Финляндии даже опередила Зеленского — ее высказывание появилось до публикации интервью украинского президента.

«Россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы, — сказала Марин. — Это несправедливо».

Премьер Финляндии считает, что Совет Европы мог бы рассмотреть возможность наложения санкций на российский туризм, и выразила готовность ограничить выдачу туристических виз россиянам на общеевропейском уровне.

«Наиболее важные решения необходимо принимать в ЕС сообща», — заявила Марин и добавила, что Финляндия и самостоятельно могла бы замедлить выдачу въездных документов. — Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится.

О белорусах премьер Финляндии также не упоминала.

Латвия, Сейм и президент Эгилс Левитс

А вот в Латвии, уже запретившей россиянам въезд и аннулирующей им ВНЖ, о белорусах речь шла.

11 августа Сейм страны признал Россию государством, поддерживающим терроризм. Латвийский парламент также призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси.

В заявлении Сейма осуждается военная агрессия РФ и масштабное вторжение в Украину, «осуществленное при поддержке и участии белорусского режима». В нем действия России в отношении населения Украины названы «целенаправленным геноцидом». В своем заявлении депутаты обратились к властям «стран-единомышленников» с предложением также признать РФ спонсором терроризма.

Сейм Латвии призвал «безотлагательно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России», а также принять «равнозначные решения и установить равноценные санкции против Беларуси как сторонника российской военной агрессии».

За этот доклад проголосовали 67 депутатов, 16 не голосовали.

14 августа в похожем ключе высказался и президент страны Эгилс Левитс. Он заявил, что Латвия должна пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает российскую агрессию.

«Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики», — сказал Левитс.

В итоге, как мы говорили выше, Латвия действительно ограничила въезд россиян с шенгенскими визами и решила не продлевать действие их ВНЖ (за редким исключением). Изменения, вероятно, действительно затронут и белорусов — 18 августа стало известно, что МВД Латвии разработало поправки к закону об иммиграции. Они предусматривают, что латвийским работодателям придется прервать трудовые отношения с гражданами России и Беларуси, если у тех нет статуса постоянного жителя ЕС.

Литва, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис

Северных соседей через два дня, 13 августа, поддержала и Литва в лице главы ее внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса. Но о белорусах речи на этот раз уже не шло (по крайней мере, предложение распространить санкции и на нашу страну не озвучивалось напрямую).

«Литва последовательно выступает за применение санкций к странам, использующим [на международной арене] агрессивные действия, и придерживается позиции, что вводимые для них ограничения эффективнее, если действуют на уровне ЕС», — сказал Ландсбергис.

Однако шансы на то, что такие ограничения действительно будут введены на уровне ЕС, в Вильнюсе оценивают невысоко.

«Литва предприняла свои шаги раньше. Выдача виз была ограничена, однако ожидать в этом вопросе консенсуса, вероятно, невозможно, — сказал 16 августа министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. — Я думаю, что часть государств может просто выйти из такого общего соглашения. Однако сдаваться не стоит. Нужно сплачивать страны и добиваться такого решения. Потому что [россияне] приезжают в Европу как туристы (мне доводилось видеть таких людей), но при этом вполне комфортно чувствуют себя в современной России. Они не эмигранты, они не политические беженцы. Побыв туристами, они возвращаются и снова занимаются своим бизнесом. Это меньшая часть российских жителей, но они также являются опорой режима».

Польша, замглавы МИД Петр Вавжик

Если другие члены ЕС пока лишь призывают к введению визовых ограничений для россиян, то Польша уже работает над концепцией, которая позволит не выдавать визы гражданам РФ. О белорусах и в этом случае речи, кажется, не идет.

Об этом 14 августа рассказал замминистра иностранных дел этой страны Петр Вавжик. Он напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам России. В настоящее время их выдают только россиянам, которым в силу своей работы приходится пересекать польско-российскую границу, в том числе водителям грузовиков, дипломатам, а также лицам с Картой поляка и членам семей граждан Польши и других стран Евросоюза.

Теперь в Варшаве разрабатывают концепцию, которая «позволит отказывать в выдаче виз россиянам», заявил замглавы польского МИД. Окончательное решение по этому вопросу в Варшаве планируют принять в ближайшие недели — ее дипломаты уже несколько недель ведут переговоры с некоторыми государствами-членами ЕС по вопросу визовых ограничений. Представитель МИД Польши отметил, что Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия придерживаются аналогичного мнения по этому вопросу.

Вавжик заявил, что Польша выступает за продление санкций ЕС, включая приостановку действия соглашения об упрощении визового режима для граждан России. Однако, по его словам, не все страны Евросоюза на это согласны. «Против этого выступают крупные государства-члены, в том числе Германия, Франция и Нидерланды», — заявил Вавжик.

Германия, канцлер Олаф Шольц, крупнейшие СМИ

Германия действительно отрицательно относится к введению запрета на въезд для россиян — об этом публично говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

На пресс-конференции, состоявшейся 11 августа, Шольц назвал войну преступной и противоречащей международному праву. «Ответственность за эту войну несет российский президент», — сказал политик. Именно поэтому он скептически относится к общему запрету на въезд для россиян в Европу, например, в качестве туристов. «Это война Путина, поэтому бороться нужно с ним [а не с россиянами]», — сказал Шольц.

Позднее канцлер повторил эту мысль на пресс-конференции в Осло и заявил, что Берлин не поддержит призывы некоторых европейских стран прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

«Это не война российского народа. Это война [президента России Владимира] Путина, и мы должны быть предельно ясны в этом вопросе», — сказал Шольц.

«Важно понимать, что многие люди бегут из России, потому что они несогласны с российским режимом, — заявил он. — Все решения, которые мы принимаем [в рамках ЕС], не должны усложнять путь к свободе, к выезду из страны».

С Шольцом солидарны и многие крупные немецкие СМИ — их мнения собрало DW. «Санкции должны быть целенаправленными и умными. Опыт показывает: впечатление, что поголовному наказанию подвергается все общество, контрпродуктивно и ведет к укреплению единства общества с режимом», — написал в своем комментарии Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршал.

О белорусах канцлер ФРГ не упоминал.

Что в сухом остатке?

Если судить по публичным высказываниям европейских политиков, то о визовых ограничениях в отношении Беларуси речи сейчас практически не идет — почти во всех случаях говорится только о России и ее гражданах. Не упоминал о запрете для белорусов и Владимир Зеленский, с заявлений которого стартовала общественная дискуссия по этому вопросу в Европе. Единственное исключение — Латвия: местный Сейм не только предложил приравнять в этом вопросе белорусов к россиянам, но и уже сделал конкретные шаги в этом направлении — в стране разработан проект поправок в законодательство о миграции, по которому граждане нашей страны могут столкнуться с трудностями. Упоминали белорусов и политики Эстонии, однако, скорее, в положительном ключе. Все остальные пока говорят исключительно о россиянах.

Что же касается возможности введения ограничений для россиян (и потенциально белорусов) на уровне всего ЕС, то пока эксперты оценивают ее в основном скептически. Для подобного решения нужен консенсус всех 27 членов Евросоюза, но несколько стран Европы заняли принципиальную позицию о невозможности коллективной ответственности. О низких шансах на принятие таких мер говорил и, например, министр обороны Литвы, выступающей за миграционные ограничения.

«Насколько я знаю практику европейского законодательства, подобное решение — рубить с плеча всех россиян, включая оппозиционеров, как некоторые считают, отказывая в визах, — это будет противоречить законодательству. Поэтому на национальном уровне, если есть решения такие, то есть компетенция у отдельных правительств. А вот на европейском уровне Совет Европы не может просто взять и решить так. Европейский Суд, скорее всего, отклонит такое решение», — сказал в комментарии DW депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский.

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