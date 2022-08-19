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ВСУ нанесли сокрушительные удары по врагу на юге

  • 19.08.2022, 7:33
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ВСУ нанесли сокрушительные удары по врагу на юге

Уничтожено более 70 оккупантов и ценная боевая техника.

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую армию на южном направлении. В течение 18 августа было уничтожено еще минимум 73 российских оккупантов.

Об этом сказано в сводке оперативного командования «Юг». Украинская авиация нанесла четыре удара по вражеским позициям в Баштанском и Бериславском районах (Николаевская и Херсонская области соответственно).

В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач. В том числе и с разрушением враждебных планов починить и продолжать использовать Каховский мост.

Помимо живой силы врага удалось уничтожить немало вражеской техники, в том числе очень ценной для оккупантов: три танка, четыре пусковые установки и одну радиолокационную станцию к зенитному ракетному комплексу С-300, пять единиц бронированной и автомобильной техники, а также еще один склад боеприпасов.

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