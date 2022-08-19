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Новые взрывы в Крыму: военные эксперты назвали пять причин

  • 19.08.2022, 7:46
  • 9,200
Новые взрывы в Крыму: военные эксперты назвали пять причин

Это может быть частью операции по освобождению западного берега Днепра.

В американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что не владеют достоверной информацией о происхождении и последствиях взрывов, прозвучавших в оккупированном Крыму 18 августа.

Военные аналитики перечислили пять возможных причин недавних взрывов в районе российской авиабазы «Бельбек» в Севастополе и Керчи.

ISW отмечает, что не может самостоятельно проверить, сбили ли российские ПВО украинский беспилотник, и был ли вообще какой-нибудь беспилотник в Керчи или Бельбеке.

Эксперты Института перечислили возможные причины взрывов в Севастополе и Керчи:

атака ВСУ;

действия украинской разведки;

плохое обращение россиян со своей техникой;

успешные действия российского ПВО;

расшатанные нервы российских оккупантов, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, ранее считавшихся недостижимыми для украинской армии.

По мнению ISW, украинские войска, вероятно, продолжат кампанию по нанесению ударов по военным объектам России в оккупированном Крыму, чтобы ослабить возможности логистики оккупантов и их возможности поддержки операций на западном берегу Днепра.

Напомним, во временно оккупированном Крыму в четверг, 18 августа, сообщили о мощных взрывах в районе крупнейшей российской авиабазы «Бельбек». Также в Керчи местные сообщили о минимум двух взрывах. По словам очевидцев, звуки громких взрывов раздались в районе Крымского моста.

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