Пионтковский: Неуклюжая попытка Путина и Лукашенко шантажировать мир провалилась 4 19.08.2022, 12:04

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Андрей Пионтковский

Реакция Запада была показательной.

Политолог и журналист Андрей Пионтковский рассказал о ситуации вокруг Запорожской АЭС, угрозах Путина и планах Кремля.

— Путин стал искать возможность применить ядерное оружие как-то так, чтобы не он был виноват, — говорит политолог и журналист Андрей Пионтковский в эфире канала Фейгин Live.

Первая, очень неуклюжая, попытка была с Лукашенко, обещал ему «Искандеры», чтобы «Польша не захватила Беларусь». Идея была такая, что ядерные удары наносятся откуда-то с территории Беларуси, а он в домике и не при чем. Потом даже появилась информация о четырех переданных ядерных боеголовках (но, насколько мне известно, в Вашингтоне не зафиксировали такой передачи, а они здесь все видят и все слышат).

Но это было слишком грубо и никого не убедило. Поэтому Путин перешел к более надежному, как ему казалось, варианту: взорвать ядерную бомбу в центре Европы — Запорожскую АЭС. И уже недели две нам сообщают, что «украинские нацисты обстреливают АЭС», чтобы ее взорвать. Кремль угрожает Европе Чернобылем, приписывая угрозу украинцам. Но реакция со стороны АЭС и МАГАТЭ была довольно вялая.

Можно, конечно, поугрожать и дальше, и он это делает. Но, наверное, люди в Москве объяснили Путину, что радиоактивное облако накроет не только весь Краснодар, но и в сторону Москвы может двинуться и даже до Урала, если он туда в свой бункер убежит. В общем, «сдают» они свой ядерный шантаж.

Кроме того, Кремль обещал судный день, если ВСУ ударит по Крыму. Однако было уже несколько ударов, и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что законной целью является Крымский мост — и ничего в ответ со стороны Москвы. Это означает, что тема снята с повестки?

— Видимо, да, иначе угрозы продолжались бы, — полагает Андрей Пионтковский. — Показательна и реакция Запада: Вашингтон просто молчит, а Шольц вдруг заявил, что атаки украинцев на территории Крыма являются вполне законной целью.

Мир принял как реальность, что ядерный шантаж закончился. Игроки посмотрели друг другу в глаза, и он моргнул — показал, что он не шахид, он хочет жить и только этим вопросом и озабочен сейчас. Смотрите, как Эрдоган начал копытом бить, отрабатывая «подаренный» Путиным Карабах и Сирию — не просто поехал с мирной инициативой в Украину, еще и Гуттериша подмышку взял, и зерновой договор из шляпы вытащил…

То есть, Путин хватается за соломинку и готов заплатить громадными уступками Турции.

Теперь, когда ядерная тема закрыта, у Путина остается только то, чем он занимается давно: военные преступления в отношении мирного населения, массовые обстрелы городов, жилых кварталов. Нет у него других аргументов против Владимира Зеленского.

Что касается запаса прочности Украины, по мнению политолога, тактика выматывания не принесет успеха Кремлю, потому что Запад готов оказывать поддержку и платить за свою стратегическую победу вливаниями в украинскую экономику:

— Против явного поражения Москвы, пожалуй, Франция и Германия, потому что Франция потеряет свой статус посредника между Кремлем и Западом, а Германия — огромные деньги. Вообще, конечно, Запад очень долго собирался. Но сейчас эта громада, во-первых, поставила Путина на место с ядерным шантажом, а во-вторых, дискуссия сейчас ведется не о поддержке или не поддержке Украины, а о формуле победы: ослабление России до такой степени, чтобы та не могла больше развязывать войны, и «непоражение Украины», что включает в себя некую осторожность.

Думаю, что Лиза Трасс, которая с наибольшей вероятностью станет новым премьером Великобритании, продолжит дело своего ментора Бориса Джонсона и вернется к идее коалиции — Великобритания, Польша, Румыния, балтийские страны и Украина. А эти страны уже на уровне правительств могут заявить, что Украина — уже фактически член НАТО и единственная страна, кто по сути выполняет функцию НАТО — защита от восточной агрессии. А значит, нужно оформить членство Украины в НАТО как гарантию ее безопасности, при любом варианте развития событий.

Через два месяца, убежден Андрей Пионтковский, будет реализован один из двух сценариев: либо в случае освобождения Херсона российские войска согласятся с ультиматумом Запада об отводе на линию 23 февраля, либо конфликт заморозится на неопределенное время:

— В любом случае, встанет вопрос гарантий Украине. А они одни и те же — Украину надо немедленно принимать в НАТО.

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