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«Штукатурка отваливается пластами, в несущей стене трещина»

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  • 19.08.2022, 13:33
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«Штукатурка отваливается пластами, в несущей стене трещина»

Как белорусы живут в «бедовой» новостройке.

Жизнь в новой квартире представляется нам как череда праздников: все свежее, ломаться нечему — только и осталось, что сделать ремонт на свой вкус и наслаждаться. Правда, на поверку не каждая новостройка оказывается крепкой и нерушимой: одна десятиэтажка в Витебске чего стоит. Но проблемы есть не только в культурной столице. С «бедовой квартирой» вот уже который год не может совладать Марина из Лиды. Ее строительные злоключения начались с проблем с штукатуркой, а закончились трещиной в несущей в стене, пишет «Онлайнер».

Стены, которые не держат себя в руках

Аккуратная пятиэтажка под номером 48 появилась на улице Коммунистической еще в 2011 году. Г-образная форма, красная кровля, несколько подъездов и арка для удобства пешеходов — вполне симпатичный дом. Да еще и в неплохом месте. Жить бы да радоваться, но собственница уже устала от своего приобретения.

Для многоквартирной постройки одиннадцать лет совсем не срок: посмотрите на хрущевки — они уже более полувека стоят и еще столько же могут выдержать. А тут еще «дитя», а уже со «старческими» болячками.

— Наш дом сразу нельзя было назвать идеальным: вопросы к качеству возникали почти у всех, но как-то притерлись, исправляли — радовались тому, что наконец есть собственные метры. Я лично не раз обращалась к застройщику по гарантии — что-то подмазывали, исправляли. А через пять лет сказали: все, гарантийный срок закончился — дальше сами. Обозначенный законом срок, конечно, истек, но проблемы-то никуда не делись, наоборот, их как будто стало даже больше, — рассказывает собственница.

Марина показывает свежую переписку в домовом чате, в которой соседи охотно делятся своими «антирекордами»: «Я кирпич на балконе рукой из стены достал», «Целый пласт такой штукатурки отвалил от стены легким движением мизинца», «У меня тоже отошла штукатурка, появились трещины в несущей стене», «Ни в одной комнате не осталось родной штукатурки, везде отвалилась». «Разбалованные» минчане уже давно подняли бы шум из-за таких сюрпризов, но в Лиде собственники оказались более сдержанными, исправляли все, что можно исправить, за свой счет. И только Марина решила жаловаться.

— В последние полтора года к стенам в моей квартире просто страшно прикасаться: в любой момент на тебя может рухнуть пласт штукатурки.

Пока отлетают отдельные куски, но, думаю, если поддеть инструментом, полетит все сверху донизу, и не факт, что ограничится только штукатуркой, как бы сама стена не обвалилась.

Дело в том, что по одной несущей стене уже пошла трещина, причем она есть как внутри моего коридора, так и на облицовочном слое кирпичной кладки снаружи. С учетом того, что я живу на первом этаже, а квартира является частью арки, переживаю, как бы соседи сверху в один прекрасный момент не провалились ко мне.

Не знаю, на что грешить: может, сосед сверху сделал перепланировку (своими глазами его квартиру не видела, но такие проблемы у меня начались после того, как у него отшумел ремонт), то ли строители изначально схалтурили, но сейчас ситуация такая, что моя квартира — моя проблема, разбираться и вникать никто не хочет.

Понимаю, что надо делать экспертизу, оценивать состав штукатурки, клея, несущую способность стены, да и в целом работу строителей. Ведь есть же и скрытые дефекты, на которые гарантия больше чем пять лет. Но одной это не потянуть: работа специалистов обойдется в сумму от 3000 до 12 0000, где мне взять эти деньги? — рассуждает Марина.

Со своей бедой собственница обращалась в местный исполком, облисполком, Департамент по строительству по Гродненской области. «Наверху» отреагировали: на место выезжала большая комиссия и оценивала, что же произошло. Вердикт: «Предварительно по результатам осмотра установлено, что на момент осмотра выявленные дефекты и нарушения предположительно не влияют на снижение характеристик здания по несущей способности, устойчивости и безопасности здания в целом».

Выдержка из акта, составленного 12 января 2022 года

При этом председателю ЖСПК было рекомендовано произвести обследование строительных конструкций проблемной квартиры «с привлечением специализированной аттестованной организации» и после получения заключения выполнить предложенные мероприятия. «Общий медосмотр» состоялся еще в середине января этого года. А вот до обследования аттестованной организацией дело так и не дошло.

— Сколько раз я разговаривала с председателем ЖСПК — все без толку. Только и удалось добиться того, чтобы на трещины на наружной стене он повесил маячки. Но какие это маячки — кусочки скотча, а не «плюхи» из цемента или гипса! И за ними он, мол, наблюдает — не идет ли раскрытие трещины.

Общее и частное

Чтобы понять, что происходит в совсем свежем доме и когда ждать аттестованных специалистов (визит которых был рекомендован целой комиссией), журналисты обратились к нынешнему председателю ЖСПК Сергею Лукашевичу, который следит за порядком в пятиэтажке с 2016 года, а живет — с момента сдачи.

— В январе на место выезжала комиссия в составе представителей стройнадзора, УКСа, подрядчика, проектировщика — всех заинтересованных организаций. Дело в том, что в квартире есть отслоения и трещины штукатурки. И их немало, я согласен. Дому уже 11 лет.

Вообще, это обычное явление. У нас 125 квартир, и за десять лет такое происходило практически в каждой квартире: тронешь эту штукатурку — она рассыпается. И каждый человек делал свой ремонт, менял штукатурку.

Посередине дома есть арка, и Марина живет как раз там, где одна из стен этой арки. А со второй стороны — моя квартира. Мы с ней, можно сказать, в одинаковых условиях и по отношению к арке, и к трещине.

Собственница начала писать жалобы еще до того, как сняла штукатурку (Марина при этом утверждает обратное, и акт от 12 января подтверждает ее слова — прим.). Поэтому, что находится под штукатуркой, не было видно. А трещины штукатурки ни о чем вообще не говорят: есть глубже проблема или нет, непонятно.

Со стороны улицы на облицовочном кирпиче есть трещина с раскрытием до 1 мм. Но это не несущая стена, это облицовочный кирпич. У нас конструкция такая: облицовочный кирпич, воздушная прослойка, пенопласт и только потом идет несущая стена квартиры, которую мы долгое время не могли увидеть из-за того, что штукатурка не была снята. Хотя я ей давал такую рекомендацию.

Когда она частично сняла штукатурку, стало понятно, что трещина стены, формирующей арку, действительно есть. Она незначительная, примерно 0,5 миллиметра и высотой где-то в два кирпича. Акт составили и решили наблюдать: я ей сказал, что каждую неделю буду заходить, контролировать, могу поставить маячки. На собрании, которое состоялось в июле, мы тоже решили, что надо обследовать и смотреть, как себя поведет эта трещина. Но хозяйка не предоставляет мне сейчас доступ.

Но она хочет, чтобы за счет денег кооператива была проведена экспертиза, чтобы каким-то образом доказать, что строительная организация некачественно выполнила работы. И чтобы в связи с этим ей бесплатно все исправили.

Если бы была проблема с несущей стеной, если бы трещина расширялась, я бы сделал такую экспертизу. Но поскольку трещина не угрожающая, даже в заключении комиссии было указано, что она предположительно не влияет на несущую способность здания в целом, поэтому я просто не имею права выбросить общие деньги кооператива (это большая сумма — тысяч пять, наверное) лично на ее квартиру.

Она зацикливается на трещине, которая с улицы, на облицовочном кирпиче, — так таких трещин по дому довольно много. Мы так и в сто тысяч не уложимся с экспертизой, если каждую проверять. А что касается штукатурки — это не общее имущество: хочешь экспертизу — пожалуйста, но за свой счет.

— Но ведь инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством была дана рекомендация провести обследование конструкций.

— В этом же акте написано, что трещина предположительно не влияет на несущую способность здания в целом. И этой же комиссией был обследован подвал, верхняя квартира — нигде никаких проблем не найдено. При этом на момент подписания акта штукатурка не была снята и никто не видел саму стену, не мог обследовать эту трещину.

Я обязан вызвать экспертизу в том случае, если это касается общего имущества. А она хочет, чтобы я вызвал экспертизу на ее штукатурку. Но это не общее имущество. Если же трещина в ее квартире на несущей стене начнет расширяться, тогда я буду обязан сделать экспертизу.

Что касается трещин в арке, то я хожу через нее по пять раз в день. Я вижу их и отслеживаю, что с ними происходит, меряю с линейкой и фотографирую. Их наличие ни о чем не говорит, это обычное явление. Нам что, весь дом сносить? Они же есть и на другой стороне, не только в арке.

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