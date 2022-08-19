Пять причин поехать в Зельву на эти выходные 3 19.08.2022, 15:14

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Эти выходные в Гродненской области обещают быть жаркими.

Журналисты «Вечернего Гродно» выбрали место, которое идеально подойдет для ближайшего уик-энда. Там вы сможете развлечься, а также поплавать и позагорать.

Как добраться

Городок находится чуть более чем в 130 километров от Гродно. Добраться туда можно быстро по М6 на автомобиле или маршрутке – ехать часа два, не больше. Если использовать популярных перевозчиков на микроавтобусах, то доступны порядка десяти рейсов в разное время дня – с 6.00 до 19.00 (первый и последний рейс из Гродно), обратно – с 6.10 до 20.25, но на протяжении дня вариантов отправления по времени только восемь.

Можно выбрать жд-сообщение – до Зельвы доставит ветка Волковыск – Барановичи. На официальном сайте можно найти расписание на любой день. Из доступных время в 6.08, 9.26, 11.58, 13.48, 17.01, 23.53, но уточнять лучше по факту.

Бронировать транспорт или покупать билеты лучше заранее, поскольку разбирают их как горячие пирожки. Лето – лучшее время для локальных путешествий.

Сходить на Анненский кирмаш

Фестиваль «Ганненскі кірмаш» – это одна из причин, чтобы съездить в эти выходные в Зельву. Гостей ждет крупная ремесленная ярмарка, катания на каретах, бричках и повозках, выступления конных клубов и многое другое.

Поплавать в Зельвенском море

Непременно нужно побывать на Зельвенском водохранилище – это самый большой водоем в Гродненской области. Пройти мимо его вряд ли получится, потому что располагается жемчужина почти что в центре городка. Там есть оборудованный песочный пляж, красивый вид.

Посетить храм с красной крышей

Речь идет о Троицком костеле. Он имеет величественный вид, построен из кирпича в неоготическом стиле на месте прежнего деревянного храма. Заложили костел в 1913 году. Самое большое впечатление производит высокая вальмовая крыша и две массивные двухъярусные башни.

Сфоткаться на фоне ветряков

Городок промышляет зеленой энергетикой, поэтому массивные сооружения установлены прямо на возвышенности. Ветряки видны почти из любой точки Зельвы, а из пляжа на водохранилище станут красивым пейзажем. Да, оказывается, они есть не только на подъезде в Новогрудок.

Почтить память белорусской поэтессы

Речь идет о знаменитой Ларисе Гениюш, произведения которой изучаются еще в школе. Здесь до сих пор сохранился деревянный дом, где прошли последние годы жизни поэтессы. Найти его можно по улице Советской, 7. Попасть также можно на могилу Гениюш, которая находится на городском кладбище Зельвы. Оно размещается на отшибе местечка – этот погост действует и сейчас (не спутайте со старым кладбищем в центре города).

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