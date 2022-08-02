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«Сначала пойдет полк имени Калиновского»: в России предупредили Лукашенко

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  • 2.08.2022, 8:25
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«Сначала пойдет полк имени Калиновского»: в России предупредили Лукашенко

Террорист Стрелков-Гиркин спрогнозировал открытие нового фронта.

Бывший министр обороны так называемой «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин, который сейчас критикует российские власти за нерешительность и неграмотность военных действий, прогнозирует постепенное увеличение линии фронта. Беларусь, по его мнению, также окажется на линии фронта.

«Я думаю, что фронт будет постепенно удлиняться по мере того, как у «уважаемых киевских партнеров» будет нарастать их сила и количество войск. Постепенно фронт от Харьковской области продлится до границы с Беларусью. Второй фронт будет у нас, вероятно, — Приднестровье. Третий фронт — это Беларусь»,- сказал Стрелков-Гиркин во время одного из стримов.

По его мнению, Лукашенко не сможет маневрировать в этом вопросе.

«Как бы Лукашенко задом ни вертел своим отсиженным, рано или поздно «партнеры» залезут и в Беларусь. А уж если они побьют, или по крайней мере потеснят Российскую Федерацию, то тогда можно не сомневаться, что сначала туда пойдет батальон имени Калиновского», — предрекает Стрелков-Гиркин.

Он рассказал, что Дмитрий Ярош написал статью о том, что Беларусь надо освободить:

«Она [статья] о том, что Беларусь дала свою территорию России для вторжения в Украину, поэтому Украина имеет полное моральное право [вступить в Беларусь]… Так оно и будет, можно не сомневаться. Стоит русским проиграть — немедленно».

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