Ученые: Заселение Нового Света оказалось еще древнее и загадочнее 2 2.08.2022, 12:08

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Археологи нашли уникальные свидетельства прибытия людей в Америку.

В 2013 году профессор Тимоти Роу (Timothy Rowe), палеонтолог из Техасского университета в Остине (США), обнаружил на своем личном земельном участке в Нью-Мексико кости мамонта, в том числе остатки расколотого черепа. Кости выглядели сломанными намеренно, как если бы это было место разделки туш животных. Вопрос в датировке, пишет Frontiers in Ecology and Evolution.

Традиционно следы присутствия человека в Северной и Южной Америке устанавливают благодаря находкам обработанных каменных орудий. Истоки этой традиции восходят к верхнепалеолитической революции в Западной Европе, случившейся примерно 45 тысяч лет назад. После этого сложные каменные орудия распространились в Центральную Азию и Сибирь, а затем предки коренных американцев завезли их в Америку — примерно 16 тысяч лет назад.

Древнейшие свидетельства каменной технологии верхнего палеолита в Америке обычно приравнивают к прибытию первых людей. Однако генетические данные о двух популяциях — основателях Америки (культура Кловис и их неизвестные предшественники) позволяют говорить о двух отдельных расселениях людей, между которыми был временной промежуток, исчисляемый тысячелетиями.

Получается, первое прибытие людей было событием, совершенно отдельным от внедрения верхнепалеолитических технологий в Америке. Но если люди, не имевшие развитых каменных орудий, занимали Американский континент задолго до появления предков нынешних коренных американцев, как мы можем выявить эти более древние заселения в археологической летописи?

Чтобы выяснить это, профессор Роу и его коллеги исследовали найденные кости мамонта и слой, в котором их обнаружили.

Оказалось, на этом месте находились остатки костей сразу двух животных — самки мамонта и ее мамонтенка. Кости последнего были расколоты таким образом, что они стали представлять собой некое подобие одноразовых ножей — для разделки более крупной туши. Края этих ножей стерли в процессе использования.

Кроме того, исследователи обнаружили в этом месте следы огня: химический анализ отложений, окружающих кости, показал, что это было длительное и контролируемое горение, а не удар молнии или лесной пожар. Материал также содержал измельченные кости и обгоревшие останки мелких животных — в основном рыбы, а еще птиц, грызунов и ящериц.

В костях мамонтов есть отверстия, которые, скорее всего, сделали, чтобы вытопить костный мозг. Похоже на рутинную работу по разделке добытого животного. Но есть два отличия.

Первое — никаких каменных орудий на месте не нашли. Второе — результаты углеродного датирования коллагена, извлеченного из костей мамонтов, говорят о том, что возраст стоянки — от 36 250 до 38 900 лет. Это делает ее одной из самых старых известных стоянок, оставленных древними людьми в Северной Америке. Если говорить о надежных датировках, то речь идет о древнейших следах человека в Новом Свете.

До сих пор самыми старыми свидетельствами пребывания человека на Американском континенте были находки в мексиканских пещерах Чикиуите и Кокскатлан. В первой археологи нашли почти две тысячи каменных орудий, возраст которых определили (хотя не бесспорно) в промежутке от 13 до 33 тысяч лет. Во второй обнаружили кости кролика и оленя, на которых остались следы разделки, а также минимально обработанные каменные орудия. Им, согласно результатам анализа, примерно 28-33 тысячи лет.

Иными словами, каменные орудия появились в Америке раньше переноса туда плодов верхнепалеолитической революции. Вероятно, орудия самых первых поселенцев не были такими продвинутыми, как у «второй волны» колонизации.

Новая работа подтверждает результаты, полученные ранее генетиками, согласно которым до прибытия носителей культуры Кловис в Америке уже были люди — и попали они туда до максимума последнего оледенения, то есть ранее 26,5 тысячи лет назад. Осталось узнать, кем они были и как именно попали в Новый Свет.

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