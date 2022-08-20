Взрывы прогремели в самом центре Севастополя 20.08.2022, 9:05

9,888

Жители города сообщили новые подробности об атаке с воздуха.

В Севастополе вечером 19 августа местные жители сообщили о звуках взрывов. Согласно сообщениям российских и крымских СМИ, над городом работала российская ПВО, передает «Крым. Реалии».

Как сообщает Telegram-канал «Крымский ветер», в течение минуты было слышно 9 пусков ракет.

«В Севастополе тоже стреляют. В течение минуты - девять пусков, слышно по всему городу», – сказано в сообщении.

Российский «глава» Севастополя Михаил Развожаев также сообщил о взрывах, которые были слышны в центре города.

«Нахожусь на рабочем месте. Так же как и многие из горожан слышал «хлопки» в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что вечером 19 августа в небе над Евпаторией были слышны звуки взрывов.

Напомним, что 18 августа в Севастополе раздались взрывы в районе российского военного аэродрома «Бельбек».

Кроме того, жители Керчи сообщили «Крым.Реалии», что вечером, 18 августа, слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Российские власти Крыма заявили, что, предварительно, «сработала ПВО».

Утром 16 августа произошли взрывы в Джанкойском районе аннексированного Крыма. Сообщалось о взрывах на складах боеприпасов, трансформаторной подстанции и повреждении железной дороги. Российские власти заявили, что из района села Майское в Джанкойском районе эвакуировали более 3 тысяч жителей.

Минобороны России назвало произошедшее на севере Крыма «диверсией».

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что к взрывам возле Джанкоя в оккупированном Крыму «причастно элитное украинское военное подразделение». Чиновник говорил на условиях анонимности.

Помимо этого, 16 августа, по данным российских СМИ, произошли взрывы на российском военным аэродромом в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма. Местные жители заявили корреспонденту «Крым.Реалии», что взрыв произошел на территории военного городка, предположительно, в казарме.

9 августа стало известно о серии взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма. Российские власти заявили, что эвакуировали около 30 человек из «близлежащих домов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».