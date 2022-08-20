В магазинах Москвы заметили сыр несуществующего предприятия из Барановичей 2 20.08.2022, 8:43

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Стоит он почти в два раза дороже.

Фотографию сыра, купленного в одном из супермаркетов Москвы, в редакцию барановичского портала Intex-press прислал читатель.

Белорусский сыр в Москве мужчина приобрел 17 августа 2022 года. На упаковке указан производитель — ОАО «Барановичский молочный комбинат», хотя формально его не существует уже более двух лет: в июле 2020 года молокозавод из самостоятельного предприятия превратился в филиал ОАО «Савушкин продукт».

Килограмм барановичского сыра (если он действительно барановичский) в Москве стоит почти 1000 российских рублей. В пересчете на белорусские деньги это почти 43 рубля, что примерно вдвое выше стоимости аналогичных сыров в Беларуси.

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